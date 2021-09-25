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В ГД считают, что закон о цифровом архиве позволит банкам отказаться от бумажных договоров

Как правило, в последнее время финорганизации заключают первый договор с клиентом при личном посещении офиса на бумаге, тогда же гражданин создает свою электронную подпись, с помощью которой затем подтверждает онлайн-операции.
Известия
В осеннюю сессию в Госдуме планируется начать работу над законопроектом о цифровом архиве, заявил «Известиям» депутат Анатолий Аксаков.
Известия
В крупнейших банках сообщили, что уже переходят на безбумажный оборот по новым документам, что позволяет ускорить оказание услуг, сэкономить до 80% расходов и защитить десятки деревьев.
Известия
Как пояснили изданию в Банке России, законопроект будет способствовать сокращению издержек на хранение и обработку документов на бумаге, так как позволит организациям полностью перейти на электронный документооборот.
ТАСС

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Закон о цифровом архиве позволит банкам отказаться от бумажных договоров
РБК20:56
В ГД считают, что закон о цифровом архиве позволит банкам отказаться от бумажных договоров
ТАСС19:42
Российские банки готовятся перейти к цифровому документообороту
ПРАЙМ19:01
Что имеем ― то храним: банки смогут отказаться от бумажных договоров
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