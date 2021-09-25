Как правило, в последнее время финорганизации заключают первый договор с клиентом при личном посещении офиса на бумаге, тогда же гражданин создает свою электронную подпись, с помощью которой затем подтверждает онлайн-операции.
Как пояснили изданию в Банке России, законопроект будет способствовать сокращению издержек на хранение и обработку документов на бумаге, так как позволит организациям полностью перейти на электронный документооборот.
В марте 2020 года в Новосибирске состоялось выездное заседание Секции ядерной физики Отделения физических наук РАН под руководством академика Валерия Рубакова, по итогам которого вышел доклад «Развитие физики и технологии ускорителей заряженных частиц».