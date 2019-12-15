Музыка

Газета.RuГазета.RuВГТРК объяснила пропажу слова «протесты» из песни «Би-2»

Группа "Би-2" сообщила, что из трансляции выступления ее сайд-проекта "Куртки Кобейна" с песней "Люди на эскалаторах" на премии "Виктория" вырезали слово "протесты".
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На Youtube-канале группы Би-2 видео
 с выступлением назвали «Куртки Кобейна — Люди на эскалаторах (минус одно слово)» и предложили угадать, какое слово вырезали из эфира.
Дождь03:31

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ВГТРК объяснила пропажу слова «протесты» из песни «Би-2»

Газета.Ru13:06

«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы «Би-2»

Znak.com05:11

ВГТРК объяснила исчезновение слова «протесты» из песни Би-2

Lenta.ru10:36

В эфире «России 1» заглушили слово «протесты» в песне Би-2

URA.Ru07:05

«Россия 1» отвергла причастность к цензуре в отношении выступления группы «Би-2»

Эхо Москвы14:02

На «России-1» из песни Шуры Би-2 вырезали слово «протесты»

Дождь05:11

В ВГТРК рассказали, как исчезло слово «протест» из эфира музпремии

РИА Новости09:57
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 14:28, Ашберн
Политика

Володин ответил на призыв объявить Курилы японской территорией

Коммерсантъ 13:28
Политика

В Кремле сообщили о разногласиях Путина и Зеленского

РИА Новости 02:30
Финансы

В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
Российская газета вчера в 22:00
Культура

Мария Шарапова снялась в сериале с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон

Речь идет о сериале «Утреннее шоу», в котором снимаются такие знаменитости как Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.
Bimru.ru 13 декабря в 09:56
Армия и оружие

В Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Российская газета 12:10
Происшествия

В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

В Москве полицейские применили табельное оружие в ходе задержания подозреваемого в нападении на женщину, мужчина скончался.
RT на русском 11:10
Шоу-бизнес

София Ротару может выступить в Москве до конца года

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, что певица может еще раз приехать в Россию до конца 2019 года.
АБН 08:26
Политика

В Казахстане задумались о переименовании Алматы

В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Известия 11:24
Происшествия

В Перми ехавший в иномарке мужчина устроил стрельбу из автомата

Правоохранители Перми проводят проверку по опубликованному в соцсетях видео со стрельбой из автомобиля на улице города, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Пермскому краю.
РИА Новости 08:27
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС вчера в 12:21
Общество

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС 01:28
Политика

Бразилия намерена перенести посольство в Израиле в Иерусалим

Сын президента Бразилии Эдуарду Болсонару заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху о намерении перенести посольство в Иерусалим в 2020 году, сообщила канцелярия главы израильского правительства.
РИА Новости 12:55
Политика

Кремль назвал условие транзита газа через Украину

Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:22
Происшествия

Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Живая Кубань вчера в 09:00
Политика

Эрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США.
Известия 14:18
Общество

Выпускница СПбГУ плюнула в членов комиссии по этике

На сайте Санкт-Петербургского государственного университета сообщили об инциденте, который произошел на минувшей неделе на заседании комиссии по этике.
Телеканал Санкт-Петербург 11:52
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Дни24 вчера в 00:20
Происшествия

ФСБ заинтересовалась экс-главой комитета по благоустройству Петербурга

Сотрудники ФСБ ведут оперативно-следственные мероприятия с бывшим главой комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиром Рублевским, покинувшим свой пост 14 октября.
Lenta.ru 10:31
Шоу-бизнес

Певица Мадонна закрутила роман с 26-летним танцором

Поп-икона, певица и актриса Мадонна закрутила роман с молодым танцором, сообщает портал woman.ru.
Слово и Дело 12:30
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК вчера в 02:01
Фигурное катание

Мишин о конфликте Тутберидзе и Плющенко: люди уже озверели от злобы

"Уже озверели от злобы", - заключил Мишин. Ранее конфликт Тутберидзе и Плющенко сравнили с "Игрой престолов".
Газета.Ru 09:32
Происшествия

Умер отец керченского стрелка Владислава Рослякова

Отец керченского стрелка Владислава Рослякова Игорь Рослякова скончался в больнице.
Регион online вчера в 09:37
Футбол

Моуринью: «Тоттенхэм» взял невероятные три очка в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью прокомментировал победу команды в матче 17-го тура чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном" (2:1).
Чемпионат 12:07
Общество

Главную новогоднюю елку России привезли в Кремль

РИА Новости 13:57
Культура

Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Lenta.ru вчера в 16:59
Экономика

Правительство может расширить план приватизации госкомпаний

Правительство России собирается расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы, сообщает ТАСС со слов Наталии Фоменко, пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.
Российская газета 06:17
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Футбол

Дубль Роналду помог «Ювентусу» победить «Удинезе» в матче Серии А

RT на русском 10:57
Общество

Путин расширил территорию действия закона о самозанятых

Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Интерфакс 07:35
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в центральном матче тура АПЛ

Lenta.ru 13:22
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Белорусская рок-группа
Белорусско-российская рок-группа, образованная в 1988 году в Бобруйске. Основатели и бессменные участники - Шура Би-2 и Лёва Би-2. В состав команды также входят: Андрей Звонков, Макс Лакмус, Борис Лифшиц и Ян Николенко. В данный момент Би-2 завершили работу над десятым студийным альбомом «Горизонт событий».
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