Культура

РБКРБКВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»

Первое — программе «Сам себе режиссер» исполнилось 28 лет. И второе — телеканалом «Россия» и холдингом ВГТРК принято решение снять программу «Сам себе режиссер» с эфира.
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с чего всё началось

ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»

Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.
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