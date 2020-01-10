Культура

РБКРБКВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»

Первое — программе «Сам себе режиссер» исполнилось 28 лет. И второе — телеканалом «Россия» и холдингом ВГТРК принято решение снять программу «Сам себе режиссер» с эфира.
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Владимир Винокур
Я против всех отмен. Люди привыкли к этой передаче, они ее любят. Я даже не понимаю цели этого. У программы много поклонников, как и у Евгения Вагановича.
— Владимир Винокур, певецREGNUM 12:10
с чего всё началось

ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»

Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.
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