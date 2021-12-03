Вице-премьер Александр Новак, выступая в конце ноября на Российско-китайском бизнес-форуме, заявил, что обеспеченность России запасами нефти при текущих условиях и уровнях добычи составляет примерно 30 лет, газа - 50 лет.
Коронавирусная инфекция COVID-19 в октябре текущего года стала основной причиной смерти 58822 человек в России, следует из данных Росстата, Как пишет РИА Новости, ещё в 9912 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
Появление омикрон-штамма коронавируса может означать наступление завершающей стадии пандемии, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова, заслуженный врач России Владимир Никифоров в беседе с радио "Говорит Москва".