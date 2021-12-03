РБК: Ассоциация производителей пива предупредила о сбоях поставок пива в бары с 1 сентября

«Уже с 1 сентября могут начаться сбои в поставках разливного пива в точки общепита, а в конце года эта ситуация может распространиться и на другие сегменты», — предупредил россиян информатор.