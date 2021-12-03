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В «Газпроме» заявили, что Россия обеспечена газом больше, чем на 50 лет

Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков усомнился в оценках правительства о том, что Россия обеспечена запасами газа только на 50 лет.
ТАСС
Вице-премьер Александр Новак, выступая в конце ноября на Российско-китайском бизнес-форуме, заявил, что обеспеченность России запасами нефти при текущих условиях и уровнях добычи составляет примерно 30 лет, газа - 50 лет.
ТАСС
На конец 2020 года разведанные запасы "Газпрома" составляют 34 трлн куб. м, 16% общемирового потребления, отметил он.
ТАСС
Зубков отметил, что в данный момент «Газпром» считается лидером по запасам топлива среди международных компаний.
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