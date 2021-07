Microsoft выпустит Windows 11 с длительной 5-летней поддержкой

Во время сессии вопросов и ответов (Ask me Anything, AMD) представители Microsoft (Ария Карли, Дэйв Бакман, Джейсон Сэндис и Намрата Бачвани) подтвердили выпуск версии Windows 11 LTSC (Long Term Servicing Channel).