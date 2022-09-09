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В Госдепе заявили, что США введут новые санкции против россиян за поддержку спецоперации

Россиянам, которые поддерживают позицию властей страны по ситуации вокруг Украины, пообещали новые санкции, заявил в пятницу, 9 сентября, на брифинге координатор американской санкционной политики Госдепартамента Джеймс О'Брайен.
Известия
«Мое послание россиянам, как всегда, состоит в том, что завтра будет хуже. Те, кто решил поддержать линию Кремля, с большей вероятностью столкнутся с некоторыми последствиями», - цитирует ТАСС слова О'Брайена, работающего в структуре Госдепартамента США.
ТК Звезда
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что санкционная политика экономического блицкрига западных стран в отношении РФ провалилась.
Комсомольская правда
В ответ на усиление ограничений со стороны Евросоюза, Россия ввела санкции против военного руководства ЕС.
Телеканал 360°

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