«Мое послание россиянам, как всегда, состоит в том, что завтра будет хуже. Те, кто решил поддержать линию Кремля, с большей вероятностью столкнутся с некоторыми последствиями», - цитирует ТАСС слова О'Брайена, работающего в структуре Госдепартамента США.