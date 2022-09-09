Россиянам, которые поддерживают позицию властей страны по ситуации вокруг Украины, пообещали новые санкции, заявил в пятницу, 9 сентября, на брифинге координатор американской санкционной политики Госдепартамента Джеймс О'Брайен.
«Мое послание россиянам, как всегда, состоит в том, что завтра будет хуже. Те, кто решил поддержать линию Кремля, с большей вероятностью столкнутся с некоторыми последствиями», - цитирует ТАСС слова О'Брайена, работающего в структуре Госдепартамента США.
Компания «Яндекс» обновила интеллектуальную голосовую помощницу «Алису» в своём поисковом приложении: теперь она может ставить напоминания, читать вслух тексты на сайтах и давать быстрый доступ к популярным функциям.
Страны ЕС не смогли договориться о введении потолка на российский газ, сообщила на пресс-конференции после внеочередного заседания министров энергетики стран объединения еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, ее слова приводит Guardian.