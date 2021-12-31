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В Госдуме объявили об окончании эффекта пенсионной реформы

Депутат Государственной Думы от КПРФ Алексей Куринный заявил, что эффект пенсионной реформы закончился.
АБН
Повышать пенсию в России за счет уменьшения количества пенсионеров больше не получится.
РК-Ньюс
Потери Пенсионного фонда превышают 600 млрд рублей, так как почти 5 млн пенсионеров не работают.
ГЛАС.RU
Куринный отметил, что разработанный на ближайшие три года проект бюджета ПФР больше не в состоянии обеспечить выход из сложившегося тупика в пенсионной системе страны.
Infinica

Подробнее о событии

В Госдуме объявили об окончании эффекта пенсионной реформы в России
РК-Ньюс02:59
В Госдуме объявили об окончании эффекта пенсионной реформы и провале бюджета ПФР
Infinica08:27
Депутат Госдумы Куринный заявил об окончании эффекта пенсионной реформы в России
Banki Loans03:28
В Госдуме заявили об окончании эффекта пенсионной реформы
Ежедневные Новости Владивостока03:00
Об окончании эффекта пенсионной реформы заявили в Госдуме
АБН08:54
В Госдуме РФ заявили об окончании эффекта пенсионной реформы
РИА “Informing”01:08
В Госдуме объявили об окончании эффекта пенсионной реформы
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