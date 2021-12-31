REGNUMВ Госдуме объявили об окончании эффекта пенсионной реформыДепутат Государственной Думы от КПРФ Алексей Куринный заявил, что эффект пенсионной реформы закончился.АБНПовышать пенсию в России за счет уменьшения количества пенсионеров больше не получится.РК-НьюсПотери Пенсионного фонда превышают 600 млрд рублей, так как почти 5 млн пенсионеров не работают.ГЛАС.RUКуринный отметил, что разработанный на ближайшие три года проект бюджета ПФР больше не в состоянии обеспечить выход из сложившегося тупика в пенсионной системе страны.InfinicaЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMTopdaynews.ruInfinicaРК-НьюсГЛАС.RUРИА “Informing”Что происходитАБНПодробнее о событииВ Госдуме объявили об окончании эффекта пенсионной реформы в РоссииРК-Ньюс02:59В Госдуме объявили об окончании эффекта пенсионной реформы и провале бюджета ПФРInfinica08:27Депутат Госдумы Куринный заявил об окончании эффекта пенсионной реформы в РоссииBanki Loans03:28В Госдуме заявили об окончании эффекта пенсионной реформыЕжедневные Новости Владивостока03:00Об окончании эффекта пенсионной реформы заявили в ГосдумеАБН08:54В Госдуме РФ заявили об окончании эффекта пенсионной реформыРИА “Informing”01:08В Госдуме объявили об окончании эффекта пенсионной реформыREGNUM19:05Показать ещёОценить347Поделиться