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В Госдуме объявили об окончании эффекта пенсионной реформы

Депутат Государственной Думы от КПРФ Алексей Куринный заявил, что эффект пенсионной реформы закончился.
АБН
Продолжает сокращаться число работающих пенсионеров, что тоже плохо сказывается на определенных аспектах экономики страны.
РИА “Informing”
Потери ПФР при этом превышают 600 млрд рублей, так как почти пять миллионов пенсионеров отказались от работы.
URA.Ru
Куринный отметил, что разработанный на ближайшие три года проект бюджета ПФР больше не в состоянии обеспечить выход из сложившегося тупика в пенсионной системе страны.
Infinica

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