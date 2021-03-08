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Lenta.ru
Lenta.ru

В Госдуме озвучили новый метод помощи бизнесу в пандемию коронавируса

Необходимо стимулировать потребительский спрос, иначе бизнес не сможет пережить пандемию, несмотря на государственную поддержку. Такую точку зрения в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» озвучил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, депутат от партии ЛДПР Сергей Калашников.В источнике
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С чего всё началось

В Госдуме предложили способ помочь российскому бизнесу выжить на фоне пандемии

По словам депутата, если не стимулировать потребительский спрос, малый и средний бизнес не сможет выжить.
Говорит Москва06:47
Подробнее о событии

Госдума рассматривает новые способы поддержки малого и среднего бизнеса

ФАН12:57

В Госдуме предложили способ помочь российскому бизнесу выжить на фоне пандемии

Говорит Москва06:47

Депутат ГД Калашников предложил новый способ поддержки бизнеса

Экономика сегодня10:59

В Госдуме разрабатывают новые меры поддержки для бизнеса во время пандемии

Актуальные Новости10:33

В Госдуме предложили перенять опыт США в стимулировании экономики

RuNews24.ru09:08

В Госдуме озвучили новый метод помощи бизнесу в пандемию коронавируса

Lenta.ru08:27

В Госдуме прокомментировали ситуацию с поддержкой бизнеса

RT на русском11:11
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В Латвии нашли подозреваемого в краже пушки с советского мемориала

В латышском городе Екабпилсе установили подозреваемого в краже пушки с мемориала освободителям города и героям Советского Союза, сообщили в Земгальском региональном управлении Государственной полиции республики.
RT на русском09:45

В Абхазии сообщили, что экс-помощник президента планировал участие в попытке госпереворота

В службе отметили, что Авидзба был приглашен 4 марта в СГБ Абхазии для проведения с ним разъяснительной беседы о дальнейшем недопущении нахождения с ним вооруженной охраны, состоящей из иностранных граждан.
ТАСС12:54