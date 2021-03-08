Необходимо стимулировать потребительский спрос, иначе бизнес не сможет пережить пандемию, несмотря на государственную поддержку. Такую точку зрения в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» озвучил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, депутат от партии ЛДПР Сергей Калашников.

С чего всё началось В Госдуме предложили способ помочь российскому бизнесу выжить на фоне пандемии По словам депутата, если не стимулировать потребительский спрос, малый и средний бизнес не сможет выжить. Говорит Москва 06:47