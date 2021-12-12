Газета.RuВ Госдуме подсчитали, сколько недоплатили пенсионерам из-за неправильной индексацииПравительство России с 2015 года в среднем не доплатило пенсионерам около 90 тысяч рублей, потому что существующая индексация пенсий меньше реального уровня инфляции.Газета.RuОлег Смолин, депутат Госдумы, рассказал, что пенсионные пособия ежегодно индексируются в зависимости от уровня инфляции в России.Banki LoansЭксперты подсчитали, что каждый пенсионер потерял около 90 с небольшим тысяч рублей – пишет «Regnum».Banki LoansТакже оказались «в минусе» и работающие пенсионеры, которые не получили около 256 тысяч, из которых 15 тысяч дошли до россиян пенсионного возраста.Banki LoansЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuREGNUMТульская служба новостейSolenka.infoLive24Volga-DayГЛАС.RUРамблерПодробнее о событииВ Госдуме подсчитали, сколько недоплатили пенсионерам из-за неправильной индексацииГазета.Ru10:33Каждому пенсионеру РФ должны сотни тысяч рублей из-за неправильной индексацииLive2409:09Депутаты Госдумы сообщили, сколько денег «не дошло» до пенсионеров с начала реформыBanki Loans08:23Депутат Госдумы: «Пенсии у нас неадекватные»Рамблер08:23Депутаты Госдумы: каждому пенсионеру РФ должны сотни тысяч рублейURA.Ru07:30В Госдуме оценили объем неполученных средств пенсионерами с 2016 годаТульская служба новостей06:47В Госдуме посчитали, сколько денег не получили пенсионеры с начала реформыREGNUM23:00Показать ещёОценить102Поделиться