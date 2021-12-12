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В Госдуме подсчитали, сколько недоплатили пенсионерам из-за неправильной индексации

Правительство России с 2015 года в среднем не доплатило пенсионерам около 90 тысяч рублей, потому что существующая индексация пенсий меньше реального уровня инфляции.
Газета.Ru
Олег Смолин, депутат Госдумы, рассказал, что пенсионные пособия ежегодно индексируются в зависимости от уровня инфляции в России.
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Эксперты подсчитали, что каждый пенсионер потерял около 90 с небольшим тысяч рублей – пишет «Regnum».
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Также оказались «в минусе» и работающие пенсионеры, которые не получили около 256 тысяч, из которых 15 тысяч дошли до россиян пенсионного возраста.
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В Госдуме подсчитали, сколько недоплатили пенсионерам из-за неправильной индексации
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