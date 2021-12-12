ГЛАС.RUВ Госдуме посчитали, сколько денег не получили пенсионеры в РФ с начала реформыВ Госдуме подсчитали, сколько пенсионеры недополучили денег из-за пенсионной реформы, передает корреспондент ИА REGNUM.REGNUMКак сообщает портал regnum.ru, Олег Смолин отметил, что индексация выплат должна проходить согласно инфляции.ГЛАС.RU"5 тыс. вернули пенсионерам в 2016 году, еще 10 тыс. — в 2021 году".ГЛАС.RU«Методичка же должна быть одинаковая. А у нас в Минэкономразвития пять вариантов прогноза инфляции, у Центробанка тоже», — заключил Коломейцев.URA.RuЧитать далееСвернутьГЛАС.RUГЛАС.RUREGNUMТульская служба новостейРамблерПодробнее о событииДепутат Госдумы: «Пенсии у нас неадекватные»Рамблер08:23Депутаты Госдумы: каждому пенсионеру РФ должны сотни тысяч рублейURA.Ru07:30В Госдуме посчитали, сколько денег не получили пенсионеры в РФ с начала реформыГЛАС.RU07:42Депутаты Госдумы сообщили, сколько денег «не дошло» до пенсионеров с начала реформыBanki Loans08:23В Госдуме оценили объем неполученных средств пенсионерами с 2016 годаТульская служба новостей06:47В Госдуме посчитали, сколько денег не получили пенсионеры с начала реформыREGNUM23:00Показать ещёОценить62Поделиться