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В Госдуме посчитали, сколько денег не получили пенсионеры в РФ с начала реформы

В Госдуме подсчитали, сколько пенсионеры недополучили денег из-за пенсионной реформы, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Как сообщает портал regnum.ru, Олег Смолин отметил, что индексация выплат должна проходить согласно инфляции.
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"5 тыс. вернули пенсионерам в 2016 году, еще 10 тыс. — в 2021 году".
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«Методичка же должна быть одинаковая. А у нас в Минэкономразвития пять вариантов прогноза инфляции, у Центробанка тоже», — заключил Коломейцев.
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