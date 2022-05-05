АБНВ Госдуме предложили аннулировать все долги регионам РоссииДепутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Леонов предложил аннулировать долги российских регионов перед федеральным центром.АБНСергей Леонов привел в пример Смоленскую область, долг которой по состоянию на 1 января текущего года составлял двадцать миллиардов рублей.АБНГорнин, отвечая на вопрос парламентария, отметил, что до 2029 года кредиты субъектов федерации реструктуризированы.URA.RuЕсть возможность постепенно гасить долги перед федеральным центром за счет дополнительных доходов.ФАНЧитать далееСвернутьАБНАБНNeva.TodayГазета.RuПодробнее о событииДепутат Госдумы Леонов призвал простить все долги регионамLenta.ruвчера в 11:42В Госдуме предложили аннулировать все долги регионовГазета.Ruвчера в 12:26В Госдуме предложили аннулировать все долги регионам РоссииInfox.ruвчера в 12:19В Госдуме предложили аннулировать все долги регионам РоссииАБНвчера в 11:53Депутат Госдумы Леонов предложил списать все долги российских регионовФАНвчера в 13:32В Госдуме призывают простить все долги регионам РоссииИА SM-Newsвчера в 10:17В Госдуме призвали простить все долги регионам РоссииURA.Ruвчера в 06:46Показать ещёОценить108Поделиться