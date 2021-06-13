Только рожденный ползать может встать на колени

Хотя член Президиума КПРФ Сергей Левченко считает, например, что и нашей команде - в тот момент лучше было бы как гостеприимным хозяевам встать на одно колено, чтобы не осложнять международную обстановку: - Но превращать футбол в большую политику не следует.