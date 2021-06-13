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В Госдуме предложили доплачивать работникам с низкой зарплатой

Предполагается, что если зарплата россиянина не будет дотягивать до суммы регионального стандарта, сотруднику должны компенсировать разницу из бюджета.В источнике

С чего всё началось

В Госдуме предложили доплачивать россиянам с низкой зарплатой

Если зарплата россиянина не дотягивает до суммы регионального стандарта, работнику должны будут компенсировать разницу из бюджета. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
URA.Ruвчера в 10:57

Подробнее о событии

Россиянам с низкой зарплатой предложили доплачивать

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РЕН ТВвчера в 12:10

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Ридусвчера в 12:12

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Рамблервчера в 12:20

Россиянам с маленькими зарплатами предложили доплачивать из бюджета

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В Госдуме предложили доплачивать россиянам с низкой зарплатой

URA.Ruвчера в 10:57
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