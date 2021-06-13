В Госдуме предложили доплачивать работникам с низкой зарплатой
Предполагается, что если зарплата россиянина не будет дотягивать до суммы регионального стандарта, сотруднику должны компенсировать разницу из бюджета.В источнике
С чего всё началось
В Госдуме предложили доплачивать россиянам с низкой зарплатой
Если зарплата россиянина не дотягивает до суммы регионального стандарта, работнику должны будут компенсировать разницу из бюджета. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
URA.Ruвчера в 10:57