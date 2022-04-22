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В Госдуме предложили повысить налоговый вычет при покупке квартиры или строительстве дома

Группа депутатов Госдумы разрабатывает законопроект об увеличении максимального налогового вычета при покупке квартиры или строительстве дома в два раза — до 520 тыс. руб., а на погашение процентов по ипотеке — до 780 тыс. руб.
Коммерсантъ
Инициатива обусловлена резким ростом стоимости жилья с момента, когда утверждались действующие лимиты по выплатам.
Комсомольская правда
Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме разрабатывают законопроект о повышении лимитов налогового вычета минимум в два раза.
ИнфоОрел
Потолок для строительства или приобретения жилья составит 4 млн рублей, а для погашения ипотеки — 6 млн.
Известия

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