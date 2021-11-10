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В Госдуме предложили вернуть гражданам 1,5 трлн рублей пенсий

В Госдуме предложение о добровольных пенсионных накоплениях назвали утопией и предложили негосударственным пенсионным фондам (НПФ) вернуть гражданам 1,5 трлн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.В источнике

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В Госдуме предложили вернуть гражданам 1,5 трлн рублей пенсий
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