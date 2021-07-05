В Госдуме предложили вернуть советскую систему регулирования цен
О необходимости вернуть советскую экономическую модель в части госрегулирования цен заявила депутат Госдумы и член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя. По ее мнению, регулирование цен должно коснуться в первую очередь продуктов питания и товаров первой необходимости.В источнике
С чего всё началось
В Госдуме призвали вернуться к советской системе регулирования цен
По словам Виктора Линника, производители могут лишиться стимула и возможности к модернизации. Член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила радиостанции «Говорит Москва», что советская экономическая модель имеет свои плюсы.
Говорит Москва4 июля в 04:43
Депутат Госдумы Ганзя призвала вернуться к советской системе ценообразования
РИА Новостивчера в 22:19