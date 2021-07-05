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В Госдуме предложили вернуть советскую систему регулирования цен

О необходимости вернуть советскую экономическую модель в части госрегулирования цен заявила депутат Госдумы и член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя. По ее мнению, регулирование цен должно коснуться в первую очередь продуктов питания и товаров первой необходимости.В источнике

С чего всё началось

В Госдуме призвали вернуться к советской системе регулирования цен

По словам Виктора Линника, производители могут лишиться стимула и возможности к модернизации. Член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила радиостанции «Говорит Москва», что советская экономическая модель имеет свои плюсы.
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