О необходимости вернуть советскую экономическую модель в части госрегулирования цен заявила депутат Госдумы и член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя. По ее мнению, регулирование цен должно коснуться в первую очередь продуктов питания и товаров первой необходимости.

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С чего всё началось В Госдуме призвали вернуться к советской системе регулирования цен По словам Виктора Линника, производители могут лишиться стимула и возможности к модернизации. Член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила радиостанции «Говорит Москва», что советская экономическая модель имеет свои плюсы. Говорит Москва 4 июля в 04:43