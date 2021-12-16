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В Госдуме разработан законопроект о ежегодной предновогодней выплате пенсионерам

На заключение в правительство направлен законопроект "О ежегодной предновогодней пенсионной выплате", разработанный Комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Российская газета
Как сообщают "Известия
", в пояснительной записке авторы указывают на уровень инфляции в России, который может негативно повлиять на доходы пенсионеров.
РЕН ТВ
Предновогоднюю выплату предлагают установить в размере пенсии, получаемой на дату предоставления праздничных средств.
РЕН ТВ
Деньги для дополнительных пенсионных выплат можно позаимствовать из Фонда национального благосостояния (ФНБ), объем которого в 2022 году составит 16,4 трлн рублей.
Российская газета

Подробнее о событии

В Госдуме разработан законопроект о ежегодной предновогодней выплате пенсионерам
Российская газета20:32
Всем включено: новогодние выплаты пенсионерам хотят сделать ежегодными
Известия16:01
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