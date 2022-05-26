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В Госдуме захотели ввести запрет для иностранцев на разработку недр России

Российское правительство готовит поправки, которые запретят выдачу лицензий иностранным недропользователям.
Газета.Ru
Отдельный законопроект закрепит в Федеральном законе "О недрах" возможность предоставления доступа к российским недрам только отечественным юрлицам, а также индивидуальным предпринимателям.
Московский Комсомолец
Разработку поправок газете подтвердили федеральный чиновник, источник, близкий к Минприроды и председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин.
Forbes
Собеседники не смогли уточнить, будет ли в законе напрямую прописан запрет на любое участие иностранных компаний в российском юрлице, которому будет претендовать на лицензию.
Forbes

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