Греческий суд постановил, что страна должна передать США иранскую нефть с задержанного в апреле российского танкера, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства морского флота и островной политики Греции.
Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых, чтобы поддержать спрос В четверг на внеочередном заседании совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 11% годовых с 27 мая.
Следователи начали обыски по десяти адресам восьми бывших и действующих сотрудников РАНХиГС в рамках дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных ведомствах.
Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили один украинский ударный вертолет Ми-24, а также военно-транспортный самолет ВВС Украины, доставлявший боеприпасы и вооружение, в Одесской области, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.