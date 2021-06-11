Депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») внес в нижнюю палату парламента законопроект о праве на репатриацию в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Под нормы документа могут попасть белорусы и украинцы.

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С чего всё началось Госдума может принять закон для предоставления всем белорусам и украинцам гражданства России Законопроект о возвращении соотечественников в Россию будет внесен в Госдуму в пятницу, сообщил ранее Затулин. РИА Новости 00:26