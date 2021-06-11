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В Госдуму внесен законопроект о репатриации в Россию соотечественников

Депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») внес в нижнюю палату парламента законопроект о праве на репатриацию в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Под нормы документа могут попасть белорусы и украинцы.В источнике

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Законопроект о возвращении соотечественников в Россию будет внесен в Госдуму в пятницу, сообщил ранее Затулин.
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