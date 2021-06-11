В Госдуму внесен законопроект о репатриации в Россию соотечественников
Депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») внес в нижнюю палату парламента законопроект о праве на репатриацию в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Под нормы документа могут попасть белорусы и украинцы.В источнике
С чего всё началось
Госдума может принять закон для предоставления всем белорусам и украинцам гражданства России
Законопроект о возвращении соотечественников в Россию будет внесен в Госдуму в пятницу, сообщил ранее Затулин.
РИА Новости00:26
Белорусы и украинцы смогут получить российское гражданство и статус соотечественника
Комсомольская правда02:26