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В Госдуму внесли проект об освобождении от комиссий переводов физлиц до 1,4 млн рублей

В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий освободить от комиссий переводы физических лиц между своими счетами в России на сумму до 1,4 миллиона рублей, говорится
 в пояснительной записке.
РИА Новости
Соответствующий законопроект в Госдуму внесли глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев.
Аргументы и Факты
Сейчас клиенты банков могут переводить бесплатно суммы до 100 тыс. руб. в месяц через систему быстрых платежей (СБП), другие переводы тарифицируются самими банками.
Коммерсантъ
Законопроект предполагает обязать кредитные организации осуществлять переводы денежных средств без комиссионного вознаграждения между счетами одного физлица, в том числе с использованием системы быстрых платежей и финансовых платформ.
Octagon.Media

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