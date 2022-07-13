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В Госдуму внесли законопроект, который защищает наследников заемщика от чужих долгов

Депутаты из фракции "Единая Россия" во главе с Натальей Костенко внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который пресекает случаи необоснованного взыскания с наследников заемщика задолженности по потребительскому кредиту.
Газета.Ru
В зависимости от суммы страхования кредит может быть погашен полностью или частично.
АСН24
Однако бывают случаи, что наследники, которые не знали о заключении такого договора и не осведомленные о возможности погасить кредитную задолженность за счет страхового возмещения, вынуждены оплачивать кредит умершего заемщика за счет своих средств.
Агентство страховых новостей
Задача, которую призван решить законопроект, поставлена абсолютно правильно, считает председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
АСН24

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