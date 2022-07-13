Депутаты из фракции "Единая Россия" во главе с Натальей Костенко внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который пресекает случаи необоснованного взыскания с наследников заемщика задолженности по потребительскому кредиту.
Однако бывают случаи, что наследники, которые не знали о заключении такого договора и не осведомленные о возможности погасить кредитную задолженность за счет страхового возмещения, вынуждены оплачивать кредит умершего заемщика за счет своих средств.
Задача, которую призван решить законопроект, поставлена абсолютно правильно, считает председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПРЯрослав Нилов.
Украинские ракетчики нанесли удар ракетой "Точка-У" по полигону с боеприпасами в Александровке - пригороде Луганска, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" в среду помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.