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Lenta.ru

В Госдуму внесут законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается снять ограничение на перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Об этом заявил один из авторов проекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.В источнике
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В своём Telegram-канале Нилов пояснил
, что с 1 января 2015 года в России действует федеральный закон «О страховых пенсиях», он даёт увеличение размера страховой пенсии максимум на три балла за год при перерасчёте, который происходит ежегодно 1 августа.
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В Думу внесут законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

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