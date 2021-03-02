В Госдуму внесут законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам
Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается снять ограничение на перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Об этом заявил один из авторов проекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.В источнике
С чего всё началось
В своём Telegram-канале Нилов пояснил
, что с 1 января 2015 года в России действует федеральный закон «О страховых пенсиях», он даёт увеличение размера страховой пенсии максимум на три балла за год при перерасчёте, который происходит ежегодно 1 августа.
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Госдума рассмотрит законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам
Московский Комсомолец16:38