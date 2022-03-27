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В Греции ввели ограничения на продажу ряда товаров

Ограничения на продажу некоторых товаров введены в Греции.
ИА Красная Весна
В частности, в одни руки теперь продаётся не больше трёх мешков муки и трёх бутылок масла.
RT на русском
Ситуацию усугубляет рост цен на топливо, который осложняет логистику.
RT на русском
Власти страны обеспокоены тем, что на фоне антироссийских санкций наблюдается повышенный спрос на товары.
RT на русском

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В Греции наблюдаются сложности с некоторыми видами продуктов
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Очереди в супермаркеты из-за ограничений на продажу товаров в Греции — видео
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