ИА Красная ВеснаВ Греции ввели ограничения на продажу ряда товаровОграничения на продажу некоторых товаров введены в Греции.ИА Красная ВеснаВ частности, в одни руки теперь продаётся не больше трёх мешков муки и трёх бутылок масла.RT на русскомСитуацию усугубляет рост цен на топливо, который осложняет логистику.RT на русскомВласти страны обеспокоены тем, что на фоне антироссийских санкций наблюдается повышенный спрос на товары.RT на русскомЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомГазета.RuiReactorФАНПодробнее о событииВ Греции наблюдаются сложности с некоторыми видами продуктовГазета.Ruвчера в 13:29Очереди в супермаркеты из-за ограничений на продажу товаров в Греции — видеоRT на русскомвчера в 14:58Ситуация с доступностью некоторых продуктов усложняется в магазинах ГрецииФАНвчера в 13:41В Греции ввели ограничения на продажу ряда товаровИА Красная Веснавчера в 16:51В Греции ограничили продажу муки и масла из-за санкций против РФiReactorвчера в 13:17В магазинах Греции усложняется ситуация с рядом продуктовОреанда-Новостивчера в 12:55В Греции ограничили продажу муки и масла в одни руки из-за санкций против РФ — Инфо24.ruИнфо24вчера в 12:28Показать ещёОценить126Поделиться