Футбол

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineВИА «Волга-Волга» выступит перед матчем ФК КАМАЗ – «Спартак» в Челнах

В Челнах для фанатов футбола, которые приобрели билеты на матч ФК КАМАЗ со «Спартаком», собираются организовать развлекательную программу, хедлайнером которой станет ВИА «Волга-Волга». Болельщики приглашаются к 16:30. Об этом говорится в официальной группе футбольного клуба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Матч Пермьер» в прямом эфире покажет игру «КАМАЗа» со «Спартаком»

Kazanfirst.ru09:08

«Караул! В Челны едут фанаты красно-белых»: нешуточная интрига вокруг будущей игры ФК «КАМАЗ» со «Спартаком»

Sntat.ru01:00

На время матча «КАМАЗ» - «Спартак» в Челнах перекроют участок проспекта

Челнинские известия08:30

Полицейские Челнов просят болельщиков прибыть на матч «КАМАЗ» – «Спартак» на общественном транспорте

Татар-информ04:13

МВД по РТ опубликовал перечень запретов для зрителей матча ФК КАМАЗ – «Спартак»

БИЗНЕС Online11:00

Что нельзя делать на матче «КАМАЗ» - «Спартак». Памятка от УВД

Chelny-biz.ruвчера в 08:43

ВИА «Волга-Волга» выступит перед болельщиками на матче ФК «КАМАЗ» — «Спартак»

Газета Единствовчера в 07:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 18:54, Вашингтон
Политика

Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
ТАСС 17:24
Политика

Зеленский рассказал о подключении США к «нормандскому формату»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что подключение США к «нормандскому формату» на данный момент не планируется.
Известия 18:29
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон с экраном со всех сторон

Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha с экраном со всех сторон, говорится в блоге компании.
Ведомости 12:37
Космос

Запуск ракеты «Протон-М» перенесли на неопределенный срок

Российская газета 02:39
Политика

Украина не собирается забирать брошенные в Крыму ветхие корабли

Источник фото: commons.wikimedia.org - СС0 Как заявил заместитель секретаря СНБО Украины Михаил Коваль, Россия перед тем как отдавать брошенные в Крыму Киевом корабли, должна полностью отремонтировать их за свой счет, а после этого вернуть украинской стороне.
Слово и Дело 12:47
Здоровье

В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства

Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.
Газета.Ru 22 сентября в 11:19
Политика

Зеленский рассказал о намерении пригласить Трампа на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен пригласить американского лидера Дональда Трампа с визитом в страну.
Известия 16:14
Энергетика

Мировые цены на нефть незначительно снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.
RT на русском 01:08
Футбол

Глушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко

Sportbox.RU вчера в 12:13
Экономика

Президентом «Башнефти» стал глава крупнейшего актива «Роснефти»

Президентом «Башнефти» (входит в «Роснефть») назначен бывший глава «РН-Юганскнефтегаз» Хасан Татриев, говорится в сообщении «Башнефти».
РБК 14:39
Общество

Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32
Армия и оружие

Трамп и Дуда подписали декларацию о военном сотрудничестве

Лидеры США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве, в которой говорится об исполнении прежних договоренностей, касающихся усиления военного присутствия.
РЕН ТВ вчера в 14:54
Политика

В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России

Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 16:36
Энергетика

Дания попала в газовую зависимость от России

На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Космос

Три дня магнитных бурь: к Земле приближается солнечный ветер

На выходных на Земле ожидается магнитная буря — Солнце поворачивается к планете активной стороной.
НГС 02:40
Общество

МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений

МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.
ТАСС 13:39
Авто

Сбербанк хочет запустить сервис по продаже автомобилей

Новый сервис по продаже автомобилей может появиться в России. Запуск ресурса планирует осуществить Сбербанк, сообщает 110km.
Peterburg2.ru 10:34
Общество

«Точки роста» открываются в сельских школах Томской области

В школах 17 районов Томской области 24 сентября одновременно откроются 29 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Известия вчера в 02:10
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Происшествия

Похититель картины Куинджи рассказал о хайпе в Третьяковке

BFM.ru 12:37
Экономика

Зерно не взошло в Азовском море

Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.
Коммерсантъ вчера в 14:47
Политика

Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»

Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru 17:32
Наука

Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам, даже больше, чем собаки

Научными сотрудниками при Университете из штата Орегон (США) под руководством Кристин Витале выяснено, что котята в аналогичной степени способны привязываться к своим хозяевам, так же, как и собаки.
Ugpressa.ru 05:41
Гаджеты

Xiaomi запускает большую распродажу на Tmall для россиян

Китайская компания Xiaomi объявила о скором старте большой распродажи в России.
Ferra 09:01
Авто

В России упали продажи люксовых автомобилей

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что с января по август этого года россияне приобрели 867 новых люксовых авто, что оказалось ниже прошлогоднего результат на 10,7%. При этом, как отмечают аналитики, в это время большинство брендов, которые традиционно относятся к сегменту Luxury, продемонстрировали положительную динамику.
CarsWeek.ru 02:50
Политика

Джонсон назвал свою политику в отношении России «очень позитивной»

Глава британского правительства Борис Джонсон охарактеризовал свою политику в отношении России.
Взгляд.ру 17:55
Игры

Obsidian ищет специалистов для работы над RPG с видом от первого лица

Игромания.ру вчера в 05:45
Футбол

ЦСКА встретили во Владикавказе с пирогами

Sputnik Южная Осетия 15:00
Технологии

В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу

Российские сотовые операторы начали работу над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу.
Lenta.ru 00:00
Общество

В Москве завершился фестиваль «Круг света»

ТВ Центр 15:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное