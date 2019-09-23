В Челнах для фанатов футбола, которые приобрели билеты на матч ФК КАМАЗ со «Спартаком», собираются организовать развлекательную программу, хедлайнером которой станет ВИА «Волга-Волга». Болельщики приглашаются к 16:30. Об этом говорится в официальной группе футбольного клуба.

ВИА «Волга-Волга» выступит перед матчем ФК КАМАЗ – «Спартак» в Челнах

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