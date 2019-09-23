Футбол
БИЗНЕС OnlineВИА «Волга-Волга» выступит перед матчем ФК КАМАЗ – «Спартак» в Челнах
В Челнах для фанатов футбола, которые приобрели билеты на матч ФК КАМАЗ со «Спартаком», собираются организовать развлекательную программу, хедлайнером которой станет ВИА «Волга-Волга». Болельщики приглашаются к 16:30. Об этом говорится в официальной группе футбольного клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Перед матчем «КАМАЗа» с московским «Спартаком» выступит ВИА «Волга-Волга»
Татар-информ23 сентября в 08:16
ВИА «Волга-Волга» выступит перед матчем ФК КАМАЗ – «Спартак» в Челнах
БИЗНЕС Online23 сентября в 04:59
ВИА «Волга-Волга» выступит перед болельщиками на матче ФК «КАМАЗ» — «Спартак»
Газета Единство23 сентября в 07:14
Перед матчем «КАМАЗ» - «Спартак» в фан зоне выступит ВИА «Волга-Волга»
Chelny-biz.ru23 сентября в 03:34
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:05, Вашингтон
Кино
Фото: Джеймс Ганн показал новый «Отряд самоубийц»
Российская газета вчера в 08:58
Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Политика
Трамп поставил ультиматум по помощи Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
Газета.Ru вчера в 09:52
Общество
Образовательные центры «Точки роста» открылись в 133 школах Башкирии
В Башкирии заработали 133 таких центра. Работают "Точки роста" на базе школ в малых городах и селах.
Общественное телевидение России вчера в 12:42
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Политика
В России могут запретить лотерею грин-карт США
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
URA.Ru вчера в 21:08
Политика
Главы МИД пяти стран обсудили ход расследования крушения MH17
Главы МИД пяти стран, входящих в Совместную следственную группу (ССГ), обсудили ход расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС вчера в 18:37
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Футбол
Головин принес «Монако» первую победу в Лиге 1
Вчера в матче седьмого тура французского чемпионата «Монако» принимал дома «Ниццу». Итог встречи – 3:1 в пользу хозяев.
Все про Спорт ру 00:22
Экономика
Финансовые консультанты богатейших людей мира готовятся к кризису
Согласно исследованию, почти половина опрошенных экспертов (45%) уже готовятся к кризису и принимают стратегические меры, чтобы уменьшить потери.
Туапсинские вести 02:50
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Хоккей
«Автомобилист» проиграл «Витязю» в КХЛ в первом матче Дацюка
ТАСС вчера в 15:04
Здоровье
Закроют ли детскую поликлинику в Новокузнецке
Ранее Новокузнецк.ru писал о проблеме с больницей №11 в Орджоникидзевском районе.
Новокузнецк.ру вчера в 23:50
Происшествия
В Донецке горит склад боеприпасов, детонируют снаряды
ИА Новороссия 03:13
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасна сушеная и копченая рыба
Вяленая, сушеная и копченая рыба может быть опасна для здоровья.
ТК Звезда вчера в 02:59
Кино
Вячеслав Чепурченко высказался о 2-м сезоне сериала «Жуки»
Ажиотаж вокруг проекта подтвердили и цифры: по данным Mediascope, премьеру посмотрел каждый пятый телезритель России в возрасте от 14 до 44 лет, что позволило «Жукам» занять нишу самого успешно стартовавшего сериала на ТВ в 2019 году.
Вокруг ТВ вчера в 13:41
Кино
Фильм «Дылда» выдвинут на премию «Оскар»
REGNUM 00:47
Общество
Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Африку
В свой официальный тур по Африке Меган Маркл и принц Гарри отправились на коммерческом самолете. Рейс герцогов был задержан на 1,5 часа.
Srnsk вчера в 04:27
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опровергла новость о 15 млн рублей за шоу Малахова
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна написала в инстаграме, что ей не предлагали 15 млн рублей за участие в шоу Андрея Малахова на телеканале "Россия 1". Девушка назвала эту информацию фейком, а также призналась, что устала читать новости, основанные на "лжи" и "грязных сенсациях".
Газета.Ru 03:52
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 23 сентября в 02:00
Футбол
Глушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко
Sportbox.RU 23 сентября в 12:13
Политика
Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Федерации
RT на русском 03:23
Гаджеты
Xiaomi представила необычный смартфон Xiaomi Mi MIX Alpha
В продажу Mi Mix Alpha поступит в декабре по цене около $2800, а вот сколько компания планирует выпустить таких смартфонов неизвестно.
Astera вчера в 05:54
Происшествия
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 23 сентября в 13:09
Театры
Пласидо Доминго не будет выступать в Метрополитен-опере из-за #MeToo
Оперный певец ушел из театра из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Культуромания 02:27
Футбол
Дзюба попросил болельщиков прийти на матч с Шотландией
Нева Спорт вчера в 17:15
Гаджеты
На Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro можно будет установить сервисы Google
Из-за конфликтов с США, компания Huawei вынуждена поставлять свои новейшие смартфоны линейки Mate 30 без встроенного магазина приложений Google Play.
MobiDevices 23 сентября в 03:28
Происшествия
В Южной Корее по ошибке сделали аборт не той женщине
РИА Новости 03:12
Наука
Средний отит может привести к потере слуха
Заболевание чаще встречается у мужчин. Возможное осложнение состояния - хронический гнойный средний отит.
Pravda.Ru вчера в 11:06