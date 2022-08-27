Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ответ на публикацию украинского Telegram-канала "Байрактар" заявил, что Россия рассмотрит возможность переговоров с украинской стороной только в случае ее готовности к безоговорочной капитуляции.
Банки могут продавать населению наличные доллары и евро, поступившие после 9 апреля 2022 года в кассы кредитных организаций не только от физлиц, но и из других источников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.
Вице-премьер по экономической политике технического правительства Болгарии Христо Алексиев заявил, что страна отказывается вести переговоры о новом газовом договоре с «Газпромом», указав, что обсуждения продолжатся в рамках действующих договоренностей.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир состоит не только из Америки и Европы, либеральной политике недостает уважения к другим государствам, а венгерскую политику, основанную на уважении, ценят в большинстве стран мира.