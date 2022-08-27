Будьте в Плюсе

В Испании заявили об угрозе сокращения урожая оливок из-за засухи

Продолжающая засуха в Испании может вылиться в двукратное сокращение урожая оливок в провинции Кордова в 2022 году.
Известия
Отмечается, что потеря 50% урожая приведет к серьезным финансовым убыткам, которые могут составить около €500 млн.
Известия
Вдобавок к небывалой засухе производители оливкового масла пострадали от роста цен на удобрения, фитосанитарные средства и дизельное топливо.
Московский Комсомолец
Из-за засухи власти Испания намерены инвестировать более 200 млн евро в расширение и строительство водоопреснительных установок.
ФАН

Подробнее о событии

В Испании заявили об угрозе сокращения урожая оливок из-за засухи
Известия15:00
В Испании ожидают большие убытки и сокращение урожая из-за засухи в регионе
ПРАЙМ11:09
Плохой урожай оливок в Испании из-за засухи может привести к убыткам до 500 млн евро
ФАН13:36
В Испании спрогнозировали сокращение урожая оливок из-за засухи в регионе
Газета.Ru13:25
В Испании вдвое сократится урожай оливок в 2022 году из-за засухи
ИА Красная Весна14:16
В Испании оценили катастрофические последствия засухи для производителей оливкового масла
Московский Комсомолец12:50
В Испании спрогнозировано сокращение урожая оливок из-за засухи в регионе
ИА SM-News14:11

Интересное

Алла Пугачева прокомментировала возвращение в Россию фразой «буду наводить порядок»

Певица Алла Пугачева после возвращения в Россию пообещала, что будет "наводить порядок". Об этом она заявила РЕН ТВ.
РИА Новости14:08

Слуцкий: Россия рассмотрит переговоры с Украиной только при ее готовности к капитуляции

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ответ на публикацию украинского Telegram-канала "Байрактар" заявил, что Россия рассмотрит возможность переговоров с украинской стороной только в случае ее готовности к безоговорочной капитуляции.
РИА Новости11:02

WSJ: Путин нашел в лице Ирана союзника для противостояния США

Россия использует расширение и укрепление торговых и военных связей с Ираном для противостояния санкционному давлению Запада, пишет обозреватель The Wall Street Journal Бенуа Фокон.
РИА Новости15:12

ЦБ РФ расширил возможности банков по продаже населению наличных долларов и евро

Банки могут продавать населению наличные доллары и евро, поступившие после 9 апреля 2022 года в кассы кредитных организаций не только от физлиц, но и из других источников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.
Интерфакс04:36

Тюменец был жестоко избит тремя девочками за отказ распивать с ними пиво

Тюменец был жестоко избит тремя-девочками подростками, потому что отказался с ними выпивать спиртное.
REGNUM14:01

Вице-премьер Болгарии Алексиев заявил об отказе обсуждать новый договор с «Газпромом»

Вице-премьер по экономической политике технического правительства Болгарии Христо Алексиев заявил, что страна отказывается вести переговоры о новом газовом договоре с «Газпромом», указав, что обсуждения продолжатся в рамках действующих договоренностей.
Lenta.ru14:15

В Москве женщина подожгла автомобиль сотрудника Генштаба

На севере Москвы женщина устроила поджог автомобиля сотрудника Минобороны.
Российская газета13:51

Глава МИД Венгрии Сийярто: Америке и Европе недостает уважения к другим государствам

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир состоит не только из Америки и Европы, либеральной политике недостает уважения к другим государствам, а венгерскую политику, основанную на уважении, ценят в большинстве стран мира.
РИА Новости15:08

Запущена нейросеть для создания обнаженных девушек

Разработчик под ником dreampen создал нейросеть, которая позволяет на основе текстового описания, создавать изображения голых женщин.
The GEEKвчера в 14:34

RusVesna: «Ночные охотники» ВКС РФ нанесли удар по целям в Никополе

Боевые машины Воздушно-космических Сил Российской Федерации в ходе очередного вылета совершили обстрел целей, расположенных в городе Никополь.
Общественная служба новостей14:16