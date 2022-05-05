Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, 21 апреля Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело).
Соединенные Штаты передали Украине разведывательные данные, которые использовались для ударов по российским военным, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
«Газпром» намерен задействовать «избыточные» сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток-2» для газоснабжения северо-западных регионов России, говорится в сообщении компании в Telegram.
Все процессоры «Байкал» выпускаются на архитектуре ARM (ее также используют Apple, Nvidia, Qualcomm, Samsung и другие лидеры рынка), причем, как утверждает источник на рынке, «Байкал Электроникс» владеет проектировочными и производственными лицензиями на свои разработки вплоть до Baikal S (топология 16 нанометров).