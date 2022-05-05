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В Италии пожаловались на проблемы из-за отсутствия туристов из РФ

Агентства недвижимости и хозяева заведений в Италии уже ощутили на себе отсутствие туристов из России.
Известия
Как отмечает газета, за последние 10 лет в городе Скалея наблюдался мощный приток россиян, которые приобретали здесь недорогую относительно более роскошных вилл на Сардинии и в Тоскане недвижимость.
Газета.Ru
Местные агентства недвижимости находятся на грани банкротства, сообщает The Guardian
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Pravda.Ru
Рестораны, бары и магазины стали зависеть от гостей из России, которые, как правило, тратят больше, чем итальянцы, и продлевают курортный сезон, приезжая на побережье не только в жаркие летние месяцы.
РИА Новости

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В Италии пожаловались на проблемы из-за отсутствия туристов из РФ
Известия05:00
Итальянские курорты испытывают трудности из-за антироссийских санкций
RuNews24.ru03:57
Курорты Италии заявили о падении доходов из-за отсутствия российских туристов
Телеканал 360°03:53
Итальянские агентства недвижимости и рестораны жалуются на отсутствие российских туристов
ФАН03:54
В итальянском городе Скалея пожаловались на кризис из-за отсутствия россиян
Газета.Ru04:05
В Италии пожаловались на отсутствие российских туристов
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The Guardian: в Италии столкнулись с проблемами из-за отсутствия российских туристов
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