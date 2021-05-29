В ХМАО для обсуждения нефтегазовой отрасли приехала делегация федеральных чиновников
Губернатор Югры Наталья Комарова призвала масштабировать режим налога на дополнительный доход (НДД) на всю нефтяную отрасль с 2022 года.
Совещание с участием заместителей министров Российской Федерации, губернатора Югры Натальи Комаровой, представителей предприятий ТЭК состоялось сегодня, 29 мая, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
На мероприятии обсудят налоговое стимулирование системообразующей отрасли, решения по развитию нефтегазовой отрасли страны, взаимодействие правительства нефтяных регионов и инвесторов.
Также в Сургуте сегодня состоится рабочее совещание по вопросу догазификации домовладений граждан под председательством заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина.
В Сургуте проходят два больших совещания с участием губернатора, производственников и замминистров
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