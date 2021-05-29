Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

В ХМАО для обсуждения нефтегазовой отрасли приехала делегация федеральных чиновников

Губернатор Югры Наталья Комарова призвала масштабировать режим налога на дополнительный доход (НДД) на всю нефтяную отрасль с 2022 года.
URA.Ru
Совещание с участием заместителей министров Российской Федерации, губернатора Югры Натальи Комаровой, представителей предприятий ТЭК состоялось сегодня, 29 мая, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
Югра-ТВ
На мероприятии обсудят налоговое стимулирование системообразующей отрасли, решения по развитию нефтегазовой отрасли страны, взаимодействие правительства нефтяных регионов и инвесторов.
Югра-ТВ
Также в Сургуте сегодня состоится рабочее совещание по вопросу догазификации домовладений граждан под председательством заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина.
Новости Югры
NEFT
Новости Югры
СургутИнформТВ
ФАН
URA.Ru
Открытый регион - Югра
Правда УрФО
ИА СИА-Пресс
СургутИнтерНовости
Югра-ТВ
РИЦ Югра

Подробнее о событии

В Сургуте проходят два больших совещания с участием губернатора, производственников и замминистров

ИА СИА-Прессвчера в 08:10

В ХМАО для обсуждения нефтегазовой отрасли приехала делегация федеральных чиновников

NEFTвчера в 07:11

Губернатор Югры встретилась с гендиректором Сургутнефтегаза. Обсудили дороги

СургутИнформТВвчера в 04:00

Десант федеральных чиновников и депутатов высадился в ХМАО

URA.Ruвчера в 05:02

Владимир Богданов провел губернатора Югры по новым дорогам Сургута

СургутИнтерНовостивчера в 04:27

Налоговое стимулирование нефтяной отрасли обсудят в Югре замминистры России

РИЦ Югравчера в 05:21

Депутаты Госдумы и министры обсудят в Югре налоговое стимулирование нефтяной отрасли

Новости Югрывчера в 04:03
Интересное

Bloomberg: ЕС предложил США ответить на «враждебные действия» России

Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, запланированного на 15 июня, в котором предлагается декларировать решительный ответ на "модель негативного поведения" и "враждебные действия" России, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ.
РИА Новости18:29