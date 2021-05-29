Bloomberg: ЕС предложил США ответить на «враждебные действия» России

Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, запланированного на 15 июня, в котором предлагается декларировать решительный ответ на "модель негативного поведения" и "враждебные действия" России, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ.