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В Херсонской области назвали истерикой угрозу Зеленского вернуть регион

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал бессмысленной истерикой и конвульсией угрозу Владимира Зеленского захватить контроль над регионом.
РИА Новости
"Херсонская область — исконно русская земля, которая уже в ближайшее время станет субъектом Российской Федерации", — сказал Кирилл Стремоусов.
Life.ru
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости
Первые жители областей 11 июня получили российские паспорта.
РИА Новости

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В Херсонской области назвали истерикой угрозу Зеленского вернуть регион
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Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов назвал истерикой угрозу Зеленского
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