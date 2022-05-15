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В КНДР за сутки выявили почти 300 тыс. заболевших с симптомами лихорадки

Общее число заболевших в конце апреля составило около 821 тыс., сообщает
 Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
РБК
«По информации государственного штаба по профилактике эпидемий, более 296 180 человек заболели лихорадкой, более 252 400 выздоровели и 15 умерли с вечера 13 мая до 18:00 14 мая в стране», — говорится в сообщении.
Известия
По данным ЦТАК, речь идет о гражданах с высокой температурой.
Москва 24
Из ряда сообщения государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, сколько именно пациентов могут быть больны именно COVID-19, не приводится.
РИА Новости

Подробнее о событии

Почти 300 тыс заболевших с симптомами лихорадки выявили в КНДР за сутки
Москва 2423:30
ЦТАК: КНДР за субботу зарегистрировала более 296 тысяч случаев «незнакомой лихорадки»
РИА Новости21:25
ЦТАК: в КНДР 14 мая зарегистрировала более 296 тысяч случаев «незнакомой лихорадки»
News.ru22:47
В КНДР за сутки выявили около 300 тыс. заболевших с симптомами лихорадки
Коммерсантъ22:33
В КНДР за сутки выявили почти 300 тысяч пациентов с высокой температурой
RT на русском22:18
В КНДР за сутки выявили почти 300 тысяч человек с симптомами COVID-19
Российская газета21:50
В КНДР за сутки выявили почти 300 тыс. заболевших с симптомами лихорадки
РБК22:59

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