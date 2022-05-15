«По информации государственного штаба по профилактике эпидемий, более 296 180 человек заболели лихорадкой, более 252 400 выздоровели и 15 умерли с вечера 13 мая до 18:00 14 мая в стране», — говорится в сообщении.
Из ряда сообщения государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, сколько именно пациентов могут быть больны именно COVID-19, не приводится.
«Сегодня президент и правительственный комитет по внешней политике и обороне приняли решение подать заявку на членство в НАТО»,— заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе сегодняшней пресс-конференции, запись которой доступна на YouTube-канале финского правительства.
Три варианта развития экономической ситуации в России назвала старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT, институт специализируется на анализе российской экономики) Хели Симола, сообщает РБК.