Армия и оружие
Политическая ЭкспертизаВКС РФ пополнятся шестью модернизированными ракетоносцами Ту-95МС
Вооруженные силы РФ в текущем году получат шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС, оснащенных новыми комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой. Такую информацию приводят в Минобороны России.
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Политика
Армения не может втягиваться: Пашинян при восхождении на гору призвал Иран и США к миру
Иран и США – дружественные для Армении страны, и Армения не может втягиваться в антииранские и антиамериканские действия, добавил Пашинян.
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Политика
МИД РФ назвало угрозой поддержку неонацизма Киевом
По мнению дипломатов, украинские власти "упорно голосуют" против резолюции по противостоянию героизации нацизма и неонацизма, что "серьезную угрозу для всего мирового сообщества".
Энергетика
Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок
«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз.
Армия и оружие
Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах
Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
Происшествия
Стоматолог в Приморье сломал пальцы просившей о помощи молодой маме
В Уссурийске стоматолог отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы снимавшей его на видео матери маленького посетителя.
Хоккей
Шведы раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМ
Форвард молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон раскритиковал поведение российских игроков во время полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
Авто
Kia запретила продавать новый седан Optima таксистам
Хоккей
Ларионов: хоккеисты РФ в финале молодежного ЧМ должны провести лучший матч в жизни
Происшествия
В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых
В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Космос
Луна таинственным образом утратила магнитное поле
Происшествия
Около 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке
Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском.
Наука
Разработана вакцина против болезни Альцгеймера
В США удалось создать вакцину, которая препятствует развитию болезни Альцгеймера.
Происшествия
В ДТП в Охинском районе погиб человек
По предварительной информации, в результате ДТП погиб пассажир внедорожника.
Политика
Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.
Политика
Пушков предложил США вернуть Мексике Техас после заявления о Крыме
Член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Хоккей
Сборная Казахстана разгромно уступила Германии на МЧМ-2020
В первом матче утешительного раунда МЧМ-2020, сборная Казахстана проиграла команде Германии со счетом:4:0.
Общество
О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели
Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Футбол
«Тулуза» уволила главного тренера
Напомним, что Комбуарэ возглавил французский клуб в октябре прошлого года.
Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился
Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
Общество
В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн
В Токио на ежегодном рыбного аукциона голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK.
Происшествия
Вооруженного мужчину остановили на входе в дом творчества в Ростове-на-Дону
Мужчину, который попал в объектив камеры наблюдения, остановили сотрудники охраны.
Политика
«Иранские хакеры» взломали правительственный сайт США
Неизвестные хакеры выдали себя за группу кибербезопасности Ирана и взломали правительственный сайт США, на котором в открытом доступе публикуется различная документация.