Вооруженные силы РФ в текущем году получат шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС, оснащенных новыми комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой. Такую информацию приводят в Минобороны России.

Политика МИД РФ назвало угрозой поддержку неонацизма Киевом По мнению дипломатов, украинские власти "упорно голосуют" против резолюции по противостоянию героизации нацизма и неонацизма, что "серьезную угрозу для всего мирового сообщества".

Хоккей Шведы раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМ Форвард молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон раскритиковал поведение российских игроков во время полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.

Происшествия В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.

Общество Умер хирург-онколог Андрей Павленко Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.

Политика Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.

Политика Пушков предложил США вернуть Мексике Техас после заявления о Крыме Член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России.

Общество В России могут скорректировать брачный возраст Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.

Политика Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.