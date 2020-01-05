Армия и оружие

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаВКС РФ пополнятся шестью модернизированными ракетоносцами Ту-95МС

Вооруженные силы РФ в текущем году получат шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС, оснащенных новыми комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой. Такую информацию приводят в Минобороны России.
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ВКС РФ получат шесть Ту-95МС с новыми возможностями

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В российские войска в 2020 году поступит шесть модернизированных Ту-95МС

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:16, Ашберн
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Советский и российский военачальник. Командующий дальней авиацией с 16 сентября 2016 года. Генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации. Заслуженный военный лётчик Российской Федерации. Участник Первой и Второй чеченских войн, войны в Южной Осетии в 2008 году.
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