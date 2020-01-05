Армия и оружие
Политическая ЭкспертизаВКС РФ пополнятся шестью модернизированными ракетоносцами Ту-95МС
Вооруженные силы РФ в текущем году получат шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС, оснащенных новыми комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой. Такую информацию приводят в Минобороны России.
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Общество
МВД уточнило, какие купюры подделывают чаще всего
Что касается фальшивых денежных знаков иностранных государств, то среди выявленных правоохранителями чаще встречались купюры номиналом 100 долларов и 500 евро, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
Политика
Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
Политика
Крымский депутат призвал США не множить мифы о полуострове
Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме, пытаясь поставить под сомнение его российский статус.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Происшествия
В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества
В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова прокомментировала методы воспитания матери Тимати
Алена Шишкова, бывшая девушка певца Тимати, решила прокомментировать резонансную историю, согласно которой ее дочка Алиса облизала ноги бабушки.
Футбол
Защитник «Баварии» Алаба может перейти в «Челси»
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассчитывает укрепить защитную линию команды игроком «Баварии» Давидом Алабой.
Политика
Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами
Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Происшествия
Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами
Космос
Ученые предложили подвинуть Солнце, чтобы спасти Землю
Астрофизик Мэттью Каплан придумал космическое сооружение поистине титанических масштабов - ученый рассчитывает, что человечество сможет возвести звездный двигатель для перемещения целой Солнечной системы Двигатель Каплана состоит из огромной космической станции и роя Дайсона, множества солнечных панелей вокруг звезды, которые исполняют роль "паруса" для солнечного ветра.
Хоккей
Ларионов — о финале МЧМ: важно убрать свое эго в одно место
Тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что сплочённость и командный дух должны стать залогом успеха в финале чемпионата мира против команды Канады.
Общество
Росгидромет не прогнозирует морозов на Рождество
Жителей азиатской части страны ждет увеличение привычных температурных значений на 10-16 градусов, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгидромета.
Политика
Политолог Решмедилова ожидает снятия с России европейских санкций
Антироссийские санкции остаются одним из самых обсуждаемых вопросов на Украине.
Спорт
Названы лучшие игры 2019 года
Издание The Verge назвало лучшие видеоигры 2019 года.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Хоккей
Шведский хоккеист осудил поцелуй герба на свитере российским форвардом
Российский нападающий прокатился мимо скамейки запасных соперника и поцеловал герб на своем свитере.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Армия и оружие
На морском пути в Сирию сломался десантный корабль «Орск»
Речь идет о большом десантном корабле «Орск» Черноморского флота РФ.
Общество
В Красноярском крае уровень воды поднялся из-за аномального тепла
ГУ МЧС России по Красноярскому краю Уровень в нескольких поселках Красноярского края поднялся из-за аномально теплой погоды.
Армия и оружие
Иранский министр сравнил Трампа с Гитлером
Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми на своей странице в Twitter прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 целям в стране.
Политика
СМИ узнали об отдыхе Зеленского в Омане
Хоккей
Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ
Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Футбол
Балотелли забил первый гол Серии А в 2020-м. В 2010-м это тоже сделал он
29-летний итальянец забил первый гол Серии А в новом году и десятилетии. Стоит отметить, что Балотелли сделал то же самое в 2010 году.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.