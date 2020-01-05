Армия и оружие

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаВКС РФ пополнятся шестью модернизированными ракетоносцами Ту-95МС

Вооруженные силы РФ в текущем году получат шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС, оснащенных новыми комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой. Такую информацию приводят в Минобороны России.
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ВКС РФ получат шесть Ту-95МС с новыми возможностями

Российская газета03:34

Сквозь снег и холод: полет модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МС показали на видео

ТК Звезда00:00

Российская армия получит 6 улучшенных ракетоносцев Ту-95МС в 2020 году

Телеканал 360°02:03

В российскую армию поступят шесть новых Ту-95МС

Взгляд.ру00:42

Войска получат улучшенные Ту-95МС с новыми комплексами РЭБ

News.ru00:23

Шесть модернизированных Ту-95МС с новыми комплексами РЭБ поступят в войска в 2020 году

ТАСС00:14

В российские войска в 2020 году поступит шесть модернизированных Ту-95МС

Коммерсантъ02:29
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Алена Шишкова прокомментировала методы воспитания матери Тимати

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Астрофизик Мэттью Каплан придумал космическое сооружение поистине титанических масштабов - ученый рассчитывает, что человечество сможет возвести звездный двигатель для перемещения целой Солнечной системы Двигатель Каплана состоит из огромной космической станции и роя Дайсона, множества солнечных панелей вокруг звезды, которые исполняют роль "паруса" для солнечного ветра.
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Политолог Решмедилова ожидает снятия с России европейских санкций

Антироссийские санкции остаются одним из самых обсуждаемых вопросов на Украине.
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Названы лучшие игры 2019 года

Издание The Verge назвало лучшие видеоигры 2019 года.
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Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
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Боевики напали на военную базу США в Кении

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Иранский министр сравнил Трампа с Гитлером

Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми на своей странице в Twitter прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 целям в стране.
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29-летний итальянец забил первый гол Серии А в новом году и десятилетии. Стоит отметить, что Балотелли сделал то же самое в 2010 году.
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По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
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Советский и российский военачальник. Командующий дальней авиацией с 16 сентября 2016 года. Генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации. Заслуженный военный лётчик Российской Федерации. Участник Первой и Второй чеченских войн, войны в Южной Осетии в 2008 году.
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