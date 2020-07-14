Армия и оружие
Газета.RuВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Россия нанесла ответные авиаудары по боевикам на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля, приводит издание The Jerusalem Post сообщения местных жителей. Воздушные удары самолетами Воздушно-космических сил РФ были произведены в провинции Латакия.
Читать в источнике
Оценить410
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 04:03, Ашберн
Общество
Испытателей вакцины от коронавируса выписали из больницы
Первая группа добровольцев, которая тестировала вакцину от коронавируса, выписана из клиники.
URA.Ru 03:48
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
Гаджеты
Inventive Retail Group откроет до 60 магазинов Xiaomi в России
Розничная группа создаст монобрендовую сеть Xiaomi — планируется открыть до 60 магазинов по всей России Первый магазин Xiaomi группы группы компаний Inventive Retail Group откроется 22 июля в ТРЦ FORT Отрадное (бывший «Золотой Вавилон Отрадное»).
TechFusion 01:13
Происшествия
На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело
Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 03:24
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Общество
Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы
Почти 3 млн россиян (4,1% всего занятого населения) в 2019 году работали за пределами региона проживания, следует из данных Росстата по внутрироссийской трудовой миграции по итогам прошлого года.
РБК вчера в 17:00
Общество
В России за сутки выявили более 6,4 тысячи новых случаев коронавируса
В оперштабе по контролю и мониторингу распространения коронавирусной инфекции сообщили, что за сутки в российских регионах выявили 6422 новых случая заболевания.
Газета Кемерова 03:50
Технологии
На объектах газовой инфраструктуры проекта «Сахалин-2» возобновлено производство
Сахалин.Инфо 02:58
Происшествия
На Урале суд отпустил под залог гендиректора «Титановой долины»
Ленинский районный суд в среду отпустил под залог в размере 2,5 миллионов рублей генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 03:35
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Армия и оружие
16 июля заложат шесть новых кораблей для ВМФ России
16 июля на трех верфях заложат сразу 6 судов для Военно-морского флота России.
Вести.Ru 13 июля в 12:42
Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Смерть звезды соцсетей Николь Тея стала полной неожиданностью не только для близких девушки, но и для ее преданных фанатов.
Территория новостей 02:35
Здоровье
Еще один человек погиб от COVID-19: публикуем новые данные по коронавирусу в крае
По данным Роспотребнадзора, темп прироста за сутки составил 1,2%. Всего случаи заболевания зарегистрированы в 59 муниципальных образованиях края.
НГС24 03:55
Наука
Новосибирские ученые получили нейтрализующие коронавирус антитела
РИА Новости 03:25
Происшествия
Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге
Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
Известия 03:17
Здоровье
Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу
Результаты новых исследований говорят о том, что количество антител к коронавирусу существенно снижается, а значит, что заразиться второй раз можно.
ToDay News Ufa 13 июля в 09:56
Общество
Меган Маркл выступила на саммите Girl Up
Меган Маркл приняла участие в цифровом саммите Girl Up дистанционно из своего дома в Лос-Анджелесе.
RuNews24.ru 02:19
Армия и оружие
В параде ВМФ в Североморске впервые примет участие «Князь Владимир»
Североморск, Мурманская область, 15 июля 2020, 01:58 — REGNUM В параде в День Военно-морского флота (ВМФ) 26 июля в Североморске впервые примет участие новейший атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир».
REGNUM вчера в 18:58
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Энергетика
«Нафтогаз Украины» заявил о возможном срыве отопительного сезона
"Нафтогаз Украины" заявил, что страна может столкнуться с угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей.
Газета.Ru вчера в 01:37
Футбол
РФС завершил внутреннее расследование в отношении судьи Лапочкина
Расследование в отношении арбитра инициировал Хачатурянц по итогам матча 27-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:1). В том матче Лапочкин удалил с поля главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско за бурные эмоции после назначенного пенальти в ворота «Спартака» за фол Умярова и неназначенного одиннадцатиметрового удара в ворота «Локо».
Metaratings 03:50
Космос
В космосе обнаружили аномальный звездный объект
Профиль 02:01
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Экономика
Акции «Газпрома» на торгах Мосбиржи упали на 6%
Обыкновенные акции "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже по состоянию на 10:47 мск подешевели до 182,64 рубля за акцию, что на 5,66% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС 03:54
Технологии
В России испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости
Россия первой в мире провела испытания электродвигательной установки, которая была создана на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающейся полностью от аккумулятора.
Известия вчера в 23:32
Спорт
Юрченко покинул пост президента ВФЛА из-за конфликта с World Athletics
Евгений Юрченко покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Юрченко был избран президентом ВФЛА 28 февраля.
ODDS.ru 13 июля в 11:06
Политика
Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу
В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
Российская газета 01:54
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51