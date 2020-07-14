Россия нанесла ответные авиаудары по боевикам на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля, приводит издание The Jerusalem Post сообщения местных жителей Воздушные удары самолетами Воздушно-космических сил РФ были произведены в провинции Латакия.

ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии

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