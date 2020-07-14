Армия и оружие
Газета.RuВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Россия нанесла ответные авиаудары по боевикам на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля, приводит издание The Jerusalem Post сообщения местных жителей Воздушные удары самолетами Воздушно-космических сил РФ были произведены в провинции Латакия.
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Российская боевая авиация подвергла мощным ударам позиции джихадистов в Сирии
Аргументы неделивчера в 08:56
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Общество
Поддержат форму: стандарт для школьной одежды появится в ноябре
Новая форма Как рассказали "Известиям" в пресс-службе Минпромторга, министерство планирует утвердить предварительный национальный стандарт на школьную форму 10 ноября.
Известия вчера в 17:01
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru вчера в 09:01
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России
Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 13 июля в 09:24
Происшествия
В Чехии при столкновении поездов пострадали десятки человек
Коммерсантъ вчера в 20:58
Общество
В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.
RT на русском вчера в 23:01
Футбол
«Валенсия» выставила на трансфер 7 игроков
«Валенсия» определилась с игроками, которые этим летом будут выставлены на трансфер.
Спорт-Экспресс вчера в 19:58
Наука
Создан источник света для квантовых компьютеров
Anonsens вчера в 18:02
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 начал получать прошивку с MIUI 12 на базе Android 11
Сегодня компания начала распространять среди пользователей этих устройств в Китае прошивку на базе Android 11 Beta с оболочкой MIUI 12. gizmochina.com Это довольно неожиданно, поскольку никаких предпосылок к тому, что компания добавит в тестовую прошивку свою фирменную оболочку, не было.
3DNews вчера в 15:07
Технологии
В США опубликовали первые итоги испытаний вакцины от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna завершила первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Ведомости вчера в 21:50
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК вчера в 06:37
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Финансы
Курсы доллара и евро упали после выходных
По данным Центрального банка РФ, официальный курс доллара по отношению к рублю снизился и составил 70,7479 рублей (на 11 июля - 71,2298 рублей).
ПензаСМИ 13 июля в 11:30
Происшествия
Причину гибели туристов на перевале Дятлова объявили в Генпрокуратуре
UfacityNews.ru 12 июля в 13:48
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30
Общество
В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола
RT на русском вчера в 11:34
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ru вчера в 14:00
Футбол
Баринов ждал, что фанаты «Спартака» ему «подложат свинью»
ProstoProSport вчера в 12:24
Происшествия
В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины
Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
REGNUM вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры
Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb 12 июля в 14:49
Политика
В Абхазии одобрили снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа
В Абхазии официально поприветствовали снос в Адлере памятника русским солдатам — участникам Кавказской войны.
Евразия Daily 12 июля в 15:26
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»
Кредитная организация нарушала обязательный норматив текущей ликвидности. Банк России отозвал лицензию у "Народного банка Тувы".
Piter.tv вчера в 03:22
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Общество
В Иркутске из-за ливня подтопило улицы и нарушилось электроснабжение
Аварийные службы Иркутска приступили к ликвидации последствий ливня, в результате которого затопило несколько улиц, а также произошло отключение электроснабжения.
РБК вчера в 23:27
Политика
Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»
Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Газета.Ru вчера в 23:11
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Фигурное катание
Работавший с Медведевой тренер объяснил уход из группы Тутберидзе
Российский хореограф Виктор Адоньев объяснил уход из группы тренера Этери Тутберидз. Его слова приводит «Газета.ру».
Lenta.ru вчера в 12:39
Общество
Пульты для телевизоров приравняли к приборам для нагревания табака
Пульты дистанционного управления (ДУ) попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), при этом они не относятся к подакцизным.
Газета.Ru вчера в 07:07
Общество
Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного
Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия вчера в 11:45