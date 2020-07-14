Армия и оружие
Газета.RuВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Россия нанесла ответные авиаудары по боевикам на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля, приводит издание The Jerusalem Post сообщения местных жителей. Воздушные удары самолетами Воздушно-космических сил РФ были произведены в провинции Латакия.
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Российская боевая авиация подвергла мощным ударам позиции джихадистов в Сирии
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Самые дорогие сумки в мире подешевели вдвое во время пандемии
За время пандемии коронавируса цена на лимитированные сумки Hermès на аукционах упала более чем на 50%, свидетельствуют данные индекса инвестиционной привлекательности предметов роскоши, который составляет консалтинговая компания Knight Frank.
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Иммунолог усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса
Бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса, заявив, что у таких людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут.
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Валерий Меладзе простил девушку, поцарапавшую его автомобиль
Виновница небольшого ДТП искренне извинилась перед певцом, и он не смог ее не простить. Об инциденте стало известно вчера, 14 июля.
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Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
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В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 13 июля в 08:16
Футбол
«Спартаку» предложили подписать бывшего хавбека «Боруссии» и «Реала»
"Спартак" получил предложение подписать бывшего полузащитника дортмундской "Боруссии" и "Реала" Нури Шахина.
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Как сообщало издание speedme.ru на прошлой неделе, двигатель нового Mercedes-AMG GT Black Series получает мощность в 720 лошадиных сил.
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Армия и оружие
В Крым доставили новые военные вертолеты «Терминатор»
Армейская авиация Южного военного округа на Кубани и в Крыму получила на вооружение новые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор».
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В Алтайском крае установлен прожиточный минимум за первый квартал 2020 года.
Алтайская правда вчера в 23:38
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В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Футбол
Гайч заявил о желании перейти в ЦСКА
Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч заявил о желании перейти в московский ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 19:20
Общество
Собчак использовала кадры собственного задержания для рекламы
В начале ролика использованы кадры ареста Собчак.
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«Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 собственных среднемагистральных лайнеров
Самолеты от «мамы» В 2019 г. «Победа» перевезла 10,3 млн человек, в ее парке 30 среднемагистральных самолетов Boeing 737-800.
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В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
Футбол
«МЮ» определился с игроками, которых он хочет продать летом
По информации источников, «МЮ» надеется выручить дополнительные средства на покупку новых игроков.
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В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
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Продан головной офис банка «Иваново»
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В Саратовской области уволилась министр сельского хозяйства
От занимаемой должности по собственному желанию освобождена министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева.
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Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Известная блогерша Николь Тея ушла из жизни в возрасте 24 лет. Знаменитость была на восьмом месяце беременности.
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Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
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Армия и оружие
Ливийская армия Хафтара приготовилась к большой битве за Сирт
В ближайшее время состоится большая битва за город Сирт, сообщил официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари.
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