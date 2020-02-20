Армия и оружие
РосбалтРоссийские ВКС ударили по террористам в Идлибе
Российские ВКС нанесли удары по позициям террористов в сирийском Идлибе. Как сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, бомбардировщики Су-24 уничтожили один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением.
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Хоккей
Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 2 тыс. человек
Больше всего зараженных в провинции Хубэй, где началась вспышка болезни. Там инфицированы более 61,6 тыс. человек.
Теннис
Теннисист Федерер пропустит «Ролан Гаррос» из-за операции на колене
Экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер перенес операцию на правом колене и пропустит "Ролан Гаррос".
Интернет
«ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
Футбол
«Интер» нанес поражение «Лудогорцу» в первом матче 1/16 финала ЛЕ
Миланский "Интер" одержал победу над разградским "Лудогорцем" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Общество
Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов
Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 года ст. 54.1 Налогового кодекса преувеличены, считает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
Наука
Медики разрабатывают лечение меланомы на основе иммунных клеток
Энергетика
Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Кино
Бекмамбетов в Кронштадте начал съемки фильма «Девятаев»
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги во вторник отменил решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам компании ЮКОС.
Шоу-бизнес
Пользователи Instagram назвали Кайли Дженнер «плохой матерью»
Кайли Дженнер назвали плохой матерью - виноваты в этом оказались огромные серьги, которые она надела на двухлетнюю дочь.
Культура
Режиссер «Карточного домика» снимет сериал про Октябрьскую революцию
Американский режиссер и исполнительный продюсер двух серий "Карточного домика" Джон Дэвид Коулс вместе с международной командой снимет сериал "Изумрудный глаз" об истории Октябрьской революции, передает Deadline.
Шоу-бизнес
Дочь борющейся с раком Анастасии Заворотнюк улетела на отдых
Анна поделилась фотографиями из Рима Напомним, что с тех пор, как в конце лета 2019 годы выяснилось, что Анастасия Заворотник сражается с раком мозга в четвертой стадии, семья актрисы не дает комментариев относительно ее здоровья и почти не выходит на связь с общественностью.
Общество
Путин ответил на вопрос, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц
Женщина спросила у президента, как прожить на 10 800 руб. в месяц, пишет «Интерфакс».
Общество
Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Армия и оружие
Турецкие военные покидают позиции на северо-востоке Сирии
Район, о котором идет речь, расположен на северо-востоке Сирии, где турецкие войска проводили операцию «Источник мира».
Общество
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
Источником распространения коронавируса COVID-19 стала китайская научная лаборатория, расположенная в провинции Ухань.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты
«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
Политика
Суд вынес приговор бывшему советнику Трампа
Суд вынес приговор Роджеру Стоуну — бывшему советнику президента США Дональда Трампа.
Общество
Госдума приняла закон о материнском капитале за рождение первенца
Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому расширяется программа материнского капитала.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли восемь человек
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва показала фото с «легендарными друзьями»
Алла Пугачёва рассказала фолловерам, что встретилась с «легендарными друзьями» на пресс-показе мюзикла «ШАХМАТЫ», премьера которого запланирована на октябрь.
Экономика
Силуанов: Россия теряет миллиард рублей в день из-за коронавируса
Снижение товарооборота между Россией и Китаем из-за эпидемии коронавируса приводит к потерям для российской стороны в миллиард рублей ежедневно.
Футбол
Уткин подшутил над Дзюбой после матча «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»
Известный футбольный блогер и журналист Василий Уткин подшутил над нападающим «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг».
Футбол
Укусивший соперника за пенис футболист отстранен на пять лет
В СМИ сообщили, что во Франции футболиста укусили прямо после матча. Соперник вцепился своей жертве ниже пояса.
Здоровье
Комплексное исследование коронавируса показало снижение числа случаев заболевания в Китае
Исследование показало, что 81% всех подтвержденных случаев заболевания были легкими, а общий уровень смертности Covid-19 составил 2,3%. Данные также показали, что 74,7% подтвержденных случаев заражения произошли в провинции Хубэй.