Российские ВКС нанесли удары по позициям террористов в сирийском Идлибе. Как сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, бомбардировщики Су-24 уничтожили один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением.

Российские ВКС ударили по террористам в Идлибе

Хоккей Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.

Культура Режиссер «Карточного домика» снимет сериал про Октябрьскую революцию Американский режиссер и исполнительный продюсер двух серий "Карточного домика" Джон Дэвид Коулс вместе с международной командой снимет сериал "Изумрудный глаз" об истории Октябрьской революции, передает Deadline.

Шоу-бизнес Дочь борющейся с раком Анастасии Заворотнюк улетела на отдых Анна поделилась фотографиями из Рима Напомним, что с тех пор, как в конце лета 2019 годы выяснилось, что Анастасия Заворотник сражается с раком мозга в четвертой стадии, семья актрисы не дает комментариев относительно ее здоровья и почти не выходит на связь с общественностью.

Общество Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.