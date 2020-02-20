Армия и оружие

РосбалтРосбалтРоссийские ВКС ударили по террористам в Идлибе

Российские ВКС нанесли удары по позициям террористов в сирийском Идлибе. Как сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, бомбардировщики Су-24 уничтожили один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением.
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Авиация ВКС России нанесла удар по террористам в Идлибе

RT на русском13:56

Российские Су-24 защитили войска Сирии от террористов

Газета.Ru14:53

Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии

РИА Новости09:25

Россия помешала турецкому наступлению в Идлибе

РБК13:37

Турция прекратила огонь по армии Сирии после обращения российских военных

Интерфакс09:21

ВКС России нанесли удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

ТАСС09:10

ЦПВС: Су-24 ВКС РФ нанесли удар по террористам в Сирии

ТК Звезда09:05
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 15:48, Ашберн
Хоккей

Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким

Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Известия вчера в 12:39
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 2 тыс. человек

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, где началась вспышка болезни. Там инфицированы более 61,6 тыс. человек.
DP.RU вчера в 00:04
Теннис

Теннисист Федерер пропустит «Ролан Гаррос» из-за операции на колене

Экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер перенес операцию на правом колене и пропустит "Ролан Гаррос".
Российская газета 06:07
Происшествия

На Украине автобус с эвакуированными из Китая забросали камнями

Ведомости 14:21
Интернет

«ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

ТАСС вчера в 07:50
Футбол

«Интер» нанес поражение «Лудогорцу» в первом матче 1/16 финала ЛЕ

Миланский "Интер" одержал победу над разградским "Лудогорцем" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Газета.Ru 15:22
Общество

Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов

Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 года ст. 54.1 Налогового кодекса преувеличены, считает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
РБК 07:36
Наука

Медики разрабатывают лечение меланомы на основе иммунных клеток

ToDay News Ufa вчера в 03:31
Энергетика

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Газета.Ru 10:12
Кино

Бекмамбетов в Кронштадте начал съемки фильма «Девятаев»

Peterburg2.ru 17 февраля в 12:28
Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник отменил решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам компании ЮКОС.
BFM.ru 18 февраля в 04:40
Шоу-бизнес

Пользователи Instagram назвали Кайли Дженнер «плохой матерью»

Кайли Дженнер назвали плохой матерью - виноваты в этом оказались огромные серьги, которые она надела на двухлетнюю дочь.
Газета.Ru 12:25
Культура

Режиссер «Карточного домика» снимет сериал про Октябрьскую революцию

Американский режиссер и исполнительный продюсер двух серий "Карточного домика" Джон Дэвид Коулс вместе с международной командой снимет сериал "Изумрудный глаз" об истории Октябрьской революции, передает Deadline.
Газета.Ru 14:25
Армия и оружие

Российский Су-24 пытались сбить с территории Идлиба

REGNUM 13:10
Шоу-бизнес

Дочь борющейся с раком Анастасии Заворотнюк улетела на отдых

Анна поделилась фотографиями из Рима Напомним, что с тех пор, как в конце лета 2019 годы выяснилось, что Анастасия Заворотник сражается с раком мозга в четвертой стадии, семья актрисы не дает комментариев относительно ее здоровья и почти не выходит на связь с общественностью.
Вокруг ТВ вчера в 07:29
Общество

Путин ответил на вопрос, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц

Женщина спросила у президента, как прожить на 10 800 руб. в месяц, пишет «Интерфакс».
Ведомости вчера в 07:18
Общество

Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Lenta.ru 08:03
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Армия и оружие

Турецкие военные покидают позиции на северо-востоке Сирии

Район, о котором идет речь, расположен на северо-востоке Сирии, где турецкие войска проводили операцию «Источник мира».
Русская Планета вчера в 14:57
Общество

Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию

Источником распространения коронавируса COVID-19 стала китайская научная лаборатория, расположенная в провинции Ухань.
Городовой 17 февраля в 05:58
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 09:26
Политика

Суд вынес приговор бывшему советнику Трампа

Суд вынес приговор Роджеру Стоуну — бывшему советнику президента США Дональда Трампа.
Lenta.ru 14:51
Общество

Госдума приняла закон о материнском капитале за рождение первенца

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому расширяется программа материнского капитала.
РБК 05:25
Хоккей

Мама Строума обратилась к Панарину: «отдай моему сыну шайбу!»

ГЛАС.RU 03:48
Происшествия

При стрельбе в Германии погибли восемь человек

ТАСС вчера в 18:09
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва показала фото с «легендарными друзьями»

Алла Пугачёва рассказала фолловерам, что встретилась с «легендарными друзьями» на пресс-показе мюзикла «ШАХМАТЫ», премьера которого запланирована на октябрь.
Актуальные Новости 05:54
Экономика

Силуанов: Россия теряет миллиард рублей в день из-за коронавируса

Снижение товарооборота между Россией и Китаем из-за эпидемии коронавируса приводит к потерям для российской стороны в миллиард рублей ежедневно.
Компания 12:31
Футбол

Уткин подшутил над Дзюбой после матча «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»

Известный футбольный блогер и журналист Василий Уткин подшутил над нападающим «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг».
Sport24.ru вчера в 20:12
Футбол

Укусивший соперника за пенис футболист отстранен на пять лет

В СМИ сообщили, что во Франции футболиста укусили прямо после матча. Соперник вцепился своей жертве ниже пояса.
ToDay News Ufa вчера в 09:01
Здоровье

Комплексное исследование коронавируса показало снижение числа случаев заболевания в Китае

Исследование показало, что 81% всех подтвержденных случаев заболевания были легкими, а общий уровень смертности Covid-19 составил 2,3%. Данные также показали, что 74,7% подтвержденных случаев заражения произошли в провинции Хубэй.
Век вчера в 06:22
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