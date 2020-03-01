Коронавирус
Газета.RuВКС России подготовили авиагруппировку для доставки помощи в Италию
ВКС России подготовили необходимую авиагруппировку для доставки сил и средств, выделенных для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны России.
Читать в источнике
Оценить2,6K
Подробнее о событии
Показать все источники
Итальянский министр обороны поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-2019
RT на русскомвчера в 18:10
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 04:47, Ашберн
Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Происшествия
Петербургскую школьницу три года насиловал отчим
Музыка
Юная вокалистка из Выборга стала участницей шоу «Голос. Дети»
Юная певицы на слепом прослушивании исполнила песню Сидни Лопер «Girls Just Want to Have Fun» и отправилась в команду Валерия Меладзе.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Футбол
Агент Руиса рассказал о возможном продлении контракта
Агент полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса рассказал о будущем игрока в неаполитанском клубе. Это был тяжелый год для "Наполи".
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Общество
Путин назначил ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.
Здоровье
«Мы искренне сожалеем». Депутат Рожков обратился к ульяновцам
Депутат ЗСО, директор ОАО "ПАТП-1" Михаил Рожков, 15-летний сын которого стал первым заражённым коронавирусом в Ульяновской области, обратился к землякам в соцсети.
Общество
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Музыка
Группа Little Big не сможет представить песню «UNO» на Евровидении
Общество
Министр экономики Украины не задекларировал квартиру в Москве
У недавно назначенного министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко оказалась незадекларированная квартира в Москве, сообщает 22 марта УНИАН.
Футбол
У Феллаини обнаружен коронавирус
Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллаини на этой неделе вернулся в Китай.
Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Общество
В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Культура
«Яндекс.Эфир» открыл платформу для видеоблогеров
«Яндекс.Эфир» открыл новую платформу для видеоблогеров. Сообщает новостное интернет-издание Evo-rus.com.
Здоровье
На Сахалине могут временно закрыть фитнес-центры и ночные клубы
На Сахалине усиливают карантинные меры из-за двух подозрений на коронавирус.
Космос
Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи
Сообщается, что селфи-снимки необходимы для сохранения позиции, где марсоход сверлит поверхность Марса для забора образцов грунта.
Происшествия
На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха
Футбол
Сергей Прядкин: чемпионат России вряд ли возобновится раньше 24 апреля
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин назвал ориентировочную дату возобновления чемпионата страны.
Финансы
Назван курс доллара на конец марта
На следующей неделе, с 23 марта курс валют может колебаться в пределах 79-82 рублей за доллар и 80-89 рублей за евро.
Армия и оружие
Появились спутниковые снимки строительства новой российской базы
На фотографиях, снятых со спутника, можно увидеть, что на базе в настоящее время находится четыре военных вертолета.
Общество
Собянин заверил в отсутствии проблем с продовольствием в Москве
Как заявил 19 марта премьер-министр Михаил Мишустин, в России достаточно продуктов питания.
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Политика
В Германии высоко оценили меры России по борьбе с коронавирусом
Журналист издания Der Standart Андре Баллин написал, что благодаря решительным действиям ситуация с распространением коронавируса в России остается относительно спокойной, тогда как страны ЕС погружаются в кризис.
Общество