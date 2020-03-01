ВКС России подготовили необходимую авиагруппировку для доставки сил и средств, выделенных для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны России.

ВКС России подготовили авиагруппировку для доставки помощи в Италию

Футбол Агент Руиса рассказал о возможном продлении контракта Агент полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса рассказал о будущем игрока в неаполитанском клубе. Это был тяжелый год для "Наполи".

Общество В Москве демонтировали временный памятник Жукову Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Здоровье Установлен средний инкубационный период коронавируса "Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.

Общество Министр экономики Украины не задекларировал квартиру в Москве У недавно назначенного министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко оказалась незадекларированная квартира в Москве, сообщает 22 марта УНИАН.

Футбол У Феллаини обнаружен коронавирус Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллаини на этой неделе вернулся в Китай.

Происшествия В Загребе произошло разрушительное землетрясение В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.

Общество В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.

Общество Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.

Космос Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи Сообщается, что селфи-снимки необходимы для сохранения позиции, где марсоход сверлит поверхность Марса для забора образцов грунта.

Финансы Назван курс доллара на конец марта На следующей неделе, с 23 марта курс валют может колебаться в пределах 79-82 рублей за доллар и 80-89 рублей за евро.