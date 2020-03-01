Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВКС России подготовили авиагруппировку для доставки помощи в Италию

ВКС России подготовили необходимую авиагруппировку для доставки сил и средств, выделенных для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны России.
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ВКС выделили самолеты для «воздушного моста» между Россией в Италией

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Минобороны РФ: восемь медицинских бригад готовы к переброске в Италию

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Итальянский министр обороны поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-2019

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РБКвчера в 17:35

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ТАССвчера в 17:18

Главные новости к утру 22 марта

Коммерсантъ00:05

Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:50
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 04:47, Ашберн
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В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
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При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
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Петербургскую школьницу три года насиловал отчим

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Юная певицы на слепом прослушивании исполнила песню Сидни Лопер «Girls Just Want to Have Fun» и отправилась в команду Валерия Меладзе.
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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

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Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 09:17
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Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета вчера в 02:59
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Путин назначил ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.
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«Мы искренне сожалеем». Депутат Рожков обратился к ульяновцам

Депутат ЗСО, директор ОАО "ПАТП-1" Михаил Рожков, 15-летний сын которого стал первым заражённым коронавирусом в Ульяновской области, обратился к землякам в соцсети.
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США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
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Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
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Группа Little Big не сможет представить песню «UNO» на Евровидении

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Министр экономики Украины не задекларировал квартиру в Москве

У недавно назначенного министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко оказалась незадекларированная квартира в Москве, сообщает 22 марта УНИАН.
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У Феллаини обнаружен коронавирус

Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллаини на этой неделе вернулся в Китай.
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В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
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Общество

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Вести.Ru вчера в 19:05
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Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
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На Сахалине усиливают карантинные меры из-за двух подозрений на коронавирус.
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Сообщается, что селфи-снимки необходимы для сохранения позиции, где марсоход сверлит поверхность Марса для забора образцов грунта.
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Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин назвал ориентировочную дату возобновления чемпионата страны.
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Назван курс доллара на конец марта

На следующей неделе, с 23 марта курс валют может колебаться в пределах 79-82 рублей за доллар и 80-89 рублей за евро.
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Появились спутниковые снимки строительства новой российской базы

На фотографиях, снятых со спутника, можно увидеть, что на базе в настоящее время находится четыре военных вертолета.
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Собянин заверил в отсутствии проблем с продовольствием в Москве

Как заявил 19 марта премьер-министр Михаил Мишустин, в России достаточно продуктов питания.
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Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
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Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

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