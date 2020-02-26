Армия и оружие
Дни24ВКС России приняли на вооружение первый комплекс С-350 «Витязь»
Как передают в пресс-службе Минобороны России, военнослужащие зенитных ракетных войск в Гатчине начали осваивать первый комплекс С-350 «Витязь». Всего ВКС России примут на вооружение около 12 дивизионов новых ЗРК до 2027 года.
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Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в подготовке убийств в школе в Саратове
Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в школе в Саратове.
Происшествия
SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за проблем с двигателем.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон 2019 года
Самым продаваемым смартфоном стал Iphone XR. Самым популярным смартфоном за прошлый год стал Iphone XR.
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Общество
В Германии сняли запрет на эвтаназию
Вернуть эвтаназию распорядился суд, она была запрещена около пяти лет. Право на смерть является личным правом, сказано в постановлении.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру через пять дней после четвертых родов
Оксана Самойлова показала фигуру через пять дней после четвертых родов Оксана Самойлова родила четвертого ребенка меньше недели назад.
Происшествия
В Миассе силовики провели обыски в мэрии
Фигурантом дела стала директор МУП «Городское хозяйство», сообщает пресс-служба СУ СК по Челябинской области.
Общество
Голикова: пять прототипов вакцины от коронавируса разработаны в РФ
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что возможность завоза в Россию коронавируса Covid-19 возрастает.
Общество
Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона
В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.
Происшествия
Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером
Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Политика
Зеленский признал неспособность Киева вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не сможет вернуть полуостров в ближайшее время.
Происшествия
В Ульяновске во время урока школьник с ножом напал на учительницу
В Ульяновске ученик школы №81 прямо на уроке напал с ножом на учительницу алгебры, ее уже прооперировали, жизнь вне опасности.
Политика
В Минске не удалось согласовать новое разведение сил в Донбассе
В этом году ТКГ встречается уже в четвертый раз — договориться о разводе сил ранее не получалось из-за того, что участники переговоров либо не соглашались с предложенными для разведения участками, либо не могли определить их точные координаты.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
«Цена 3,95 гривны за кубометр является самой низкой оптовой ценой «Нафтогаза» для населения с апреля 2016 года», — добавили в компании.
Космос
У Земли появился второй естественный спутник
Малый астероид 2020 CD3 размером не более 6 м стал на время естественным спутником Земли.
Происшествия
К посольству Киргизии в Москве пришел мужчина с зашитым ртом
От посольства Киргизии в Москве в полицию доставили мужчину, подошедшего к зданию дипмиссии с зашитым ртом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Происшествия
Спасатели продолжают поиски унесенных в Черное море детей
Общество
ЦБ ответил на упреки МВД о недостаточном информировании
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев упрекнул ЦБ в недостаточном информировании.
Биатлон
Халили стал седьмым в суперспринте на ЧЕ по биатлону
Россиянин Карим Халили занял седьмое место в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
Экономика
Украина ввела антидемпинговые пошлины на российскую сталь
Украина ввела антидемпинговую пошлину на часть стальной российской продукции.
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.