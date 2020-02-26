Армия и оружие

Дни24Дни24ВКС России приняли на вооружение первый комплекс С-350 «Витязь»

Как передают в пресс-службе Минобороны России, военнослужащие зенитных ракетных войск в Гатчине начали осваивать первый комплекс С-350 «Витязь». Всего ВКС России примут на вооружение около 12 дивизионов новых ЗРК до 2027 года.
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Опубликовано видео тренировки расчетов зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь»

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