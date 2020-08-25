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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии

Российская и сирийская авиация при поддержке артиллерии и спецназа уничтожила с 18 по 24 августа 327 боевиков в Сирии, сообщает Минобороны РФ. Удары были нанесены в районе гибели российского военного советника генерал-майора Вячеслава Гладких.В источнике
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Коммерсантъ

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии

Коммерсантъ09:33
ТАСС

Авиация России и Сирии за неделю уничтожила 327 боевиков

ТАСС09:22
RT на русском

В Минобороны России отметили рост активности боевиков в центре Сирии

RT на русском09:28
Московский Комсомолец

Армия Сирии при участии советников РФ разгромила боевиков в центре САР

Московский Комсомолец08:58
Известия

Российские и сирийские военные ликвидировали 327 боевиков

Известия08:53
ТК Звезда

Банды в центральной части САР пополняются боевиками с оккупированных США территорий

ТК Звезда08:45
РИА Новости

Сирийские и российские военные провели операцию против боевиков

РИА Новости09:11

Меркель призвала российские власти расследовать отравление Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас в совместном заявлении призвали российские власти провести открытое расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.
МР7.рувчера в 15:58
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Члена КС Белоруссии арестовали на десять суток за незаконную акцию

Заводской суд Минска приговорил члена Координационного совета оппозиции, лидера забастовочного комитета МТЗ Сергея Дылевского к 10 суткам ареста за организацию несанкционированной акции, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости08:50
5

В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском09:29
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Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1", доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.
Континент Сибирь Online02:43
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В Сеуле полагают, что глава КНДР давно лежит в коме

Пхеньян, 25 августа 2020, 13:36 — REGNUM Руководитель КНДР Ким Чен Ын жив, но последние месяцы находится в коме, так считает помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна Чан Сон Мин. Об этом сообщает американское издание The New York Post.
REGNUM06:36
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости03:20
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Росгвардия выразила признательность основателю «Омбудсмена полиции»

Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии выразил «признательность за конструктивное взаимодействие» создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.
Коммерсантъ05:49
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Выросло число жертв массовой аварии на КАД Петербурга

По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 24 августа около 14:10 мск во Всеволожском районе водитель легкового автомобиля Skoda на 48 км внутреннего кольца КАД совершил столкновение с грузовым бензовозом Volvo, после чего обе машины, пробив ограждение, выехали на внешнее кольцо КАД.
REGNUM06:50
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КС Белоруссии признал незаконным координационный совет оппозиции

Председатель Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич заявил, что Основной закон республики не предусматривает создание общественных организаций, которые могут пересматривать итоги президентских выборов.
Компания08:19
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