Минобороны РФ отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии
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Российская и сирийская авиация при поддержке артиллерии и спецназа уничтожила с 18 по 24 августа 327 боевиков в Сирии, сообщает Минобороны РФ. Удары были нанесены в районе гибели российского военного советника генерал-майора Вячеслава Гладких.В источнике
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