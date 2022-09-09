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ВКС России уничтожили в Сирии лидера террористической группировки «Катиба Таухид»

Лидер запрещенной в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" Сирожиддин Мухтаров уничтожен в Сирии в результате удара Воздушно-космических сил (ВКС) России.
ТАСС
Уточняется, что удар ВКС России был нанесен по лагерю боевиков в провинции Идлиб 8 сентября.
Lenta.ru
Сирийское государственное агентство SANA 5 сентября сообщило, что спецподразделения сирийской армии ликвидировали террориста запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в городе Эль-Ядудия.
Известия
ВКС России совместно с армией Сирии ведут в стране антитеррористическую операцию.
Царьград

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ВКС РФ уничтожили в Сирии главаря запрещенной в России террористической организации
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ВКС России уничтожили лидера незаконного формирования «Катиба Таухид валь-Джихад» в Сирии
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