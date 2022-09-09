Сирийское государственное агентство SANA 5 сентября сообщило, что спецподразделения сирийской армии ликвидировали террориста запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в городе Эль-Ядудия.
Россиянам, которые поддерживают позицию властей страны по ситуации вокруг Украины, пообещали новые санкции, заявил в пятницу, 9 сентября, на брифинге координатор американской санкционной политики Госдепартамента Джеймс О'Брайен.
Колонна российской военной техники, предназначенной для ударов по средствам воздушного нападения, направляется в район Купянска и Изюма, сообщает 9 сентября телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».