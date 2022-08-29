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ВКС и ПВО России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав ВВС Украины

ВКС и ПВО России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины, сообщил журналистам военно-дипломатический источник.
РИА Новости
Источник объяснил потери остатков авиации: Киев для боевых задач задействовал бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины, которых не было времени доучивать.
РИА Новости
"Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины – самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 – эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован", - сказал он.
РИА Новости
Сейчас Пентагон набирает для Украины афганских лётчиков, которые сбежали в США год назад.
Life.ru

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ВКС и ПВО России по сути ликвидировали квалифицированный лётный состав ВВС Украины
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ВКС и ПВО России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав ВВС Украины
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