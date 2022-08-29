"Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины – самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 – эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован", - сказал он.
Крупнейший из двух авианосцев британского королевского флота, HMS Prince of Wales, столкнулся с «возникшей механической проблемой» по пути в США, происшествие изучается, сообщил представитель военно-морских сил, передает Sky News.
Подход руководства США к украинскому кризису наткнется на "жесткую и неудобную правду" – Запад не сможет поколебать решимость России и выйти победителем из конфликта на Украине, пишет обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.