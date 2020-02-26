Армия и оружие
РИА НовостиВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»
Первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступил в состав Воздушно-космических сил, сообщило Министерство обороны. Отмечается, что комплекс уже прибыл в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, где прошла тренировка по обнаружению и уничтожению условного воздушного противника.
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Раскрыто отношение украинцев к особому статусу Донбасса
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