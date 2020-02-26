Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»

Первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступил в состав Воздушно-космических сил, сообщило Министерство обороны. Отмечается, что комплекс уже прибыл в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, где прошла тренировка по обнаружению и уничтожению условного воздушного противника.
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ВКС России получили первый комплекс С-350 «Витязь»

RT на русском06:04

ЗРС С-350 «Витязь» в Ленинградской области: кадры с коптера

ТК Звезда09:10

Военно-космические войска России получили первый комплекс С-350 «Витязь»

РБК08:01

Первый комплекс ПВО С-350 «Витязь» поступил в ВКС России

ТАСС07:16

Опубликовано видео тренировки расчетов зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь»

Известия09:35

ВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»

РИА Новости05:50

Первый ЗРК «Витязь» заступил на боевое дежурство

Вести.Ru04:56
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В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

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Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма

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