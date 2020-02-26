Армия и оружие
РИА НовостиВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»
Первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступил в состав Воздушно-космических сил, сообщило Министерство обороны. Отмечается, что комплекс уже прибыл в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, где прошла тренировка по обнаружению и уничтожению условного воздушного противника.
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Происшествия
В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Шоу-бизнес
Самойлова позировала в бикини через 5 дней после четвертых родов
На второй-третий день после родов животик еще был — как на месяце шестом, а потом резко начал исчезать.
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Происшествия
Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства
Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.
Авто
Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах
Продажи новой версии Газели ожидаются в начале следующего года.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Провести голосование 22 апреля предложил на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон ее сопредседатель, сенатор Андрей Клишас.
Общество
Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей
С 1 марта в России вводится ограничение на авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения в стране коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Политика
Вы больные, девочки: Лавров осадил грузинских журналисток
Главе МИД России Сергею Лаврову пришлось осадить грузинских журналисток, которые мешали ему пройти в отделении ООН в Женеве.
Экономика
Экономисты оценили последствия новых санкций против России
"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
Общество
Ученые выявили источник распространения коронавируса в Китае
По мнению специалистов из тропического ботанического сада при Китайской академии наук, эпидемия коронавируса COVID-19 началась не на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане, сообщает "Коммерсант".
Происшествия
В Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу во время урока
15-летний школьник стал громко кричать, затем кинулся на 59-летнюю учительницу и ранил ее ножом в живот.
Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии
В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Космос
У Земли появился второй спутник
Земля получила второй естественный спутник.
Общество
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Политика
Киев анонсировал встречу глав МИД «нормандской четверки»
За месяц до саммита в «нормандском формате» Россия, Украина, Франция и Германия планируют провести встречу на уровне министров иностранных дел.
Политика
Подгруппы по Донбассу приступили к переговорам в Минске
Очередная встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины приступила 26 февраля к работе в белорусской столице, подтвердили в МИД РБ.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Единоборства
Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Политика
Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
Культура
Фильм об убийстве Владислава Листьева покажут в кинотеатрах
В фильме снимались Александр Любимов, Александр Политковский, Леонид Якубович, Леонид Парфёнов и Михаил Михайлин, инициировавший первое журналистское расследование гибели Листьева.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Общество
Экс-главу ФСИН Реймера выпустили из тюрьмы по УДО
Замоскворецкий суд Москвы в июне 2017 года приговорил его за мошенничество и злоупотребление полномочиями к восьми годам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.
Теннис
Теннисистка Шарапова завершила карьеру
Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
Общество
Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.