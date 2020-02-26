Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»

Первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступил в состав Воздушно-космических сил, сообщило Министерство обороны. Отмечается, что комплекс уже прибыл в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, где прошла тренировка по обнаружению и уничтожению условного воздушного противника.
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Опубликовано видео тренировки расчетов зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь»

Известия09:35

ЗРС С-350 «Витязь» в Ленинградской области: кадры с коптера

ТК Звезда09:10

ВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»

РИА Новости05:50

Первый комплекс ПВО С-350 «Витязь» поступил в ВКС России

ТАСС07:16

ВКС России получили первый комплекс С-350 «Витязь»

RT на русском06:04

Военно-космические войска России получили первый комплекс С-350 «Витязь»

РБК08:01

Первый ЗРК «Витязь» заступил на боевое дежурство

Вести.Ru04:56
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СК установил личности подростков, пропавших в море в Сочи

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Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не пришла на встречу членов рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
РИА Новости 09:59
Политика

Путин поддержал предложение о роли русского языка в Конституции

Президент России Владимир Путин назвал правильным предложение закрепить в Конституции русский язык как язык государствообразующего народа и при этом гарантировать в Основном законе сохранение этнокультурного и языкового разнообразия.
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Сурков допустил обнуление президентских сроков в России

Владислав Сурков не исключил обнуление президентских сроков в России.
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Политика

Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге

Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
РИА Новости 08:41
Армия и оружие

В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
РИА Новости 07:01
Армия и оружие

Эрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе

Турецкие войска не намерены сдавать позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе и готовы применять для этого силу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
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Суд отпустил под домашний арест фигуранта дела Голунова

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Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

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Какие изменения ждут россиян после 1 марта

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Белоруссия в марте будет получать нефть по цене без премии от шести российских компаний, сообщил РИА Новости пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
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Елена Степаненко чувствует себя прекрасно после развода. Тем временем Евгений Петросян наладил личную жизнь.
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Объявлена дата премьеры документального фильма о Владиславе Листьеве

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Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером

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Принц Гарри вернулся в Великобританию из Канады.
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