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В Калининградской области нашли вариант оплаты транзита, альтернативный Шауляй банку

Власти Калининградской области нашли вариант оплаты транзита грузов, альтернативный литовскому Шауляй банку.
Lenta.ru
15 августа временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь призвал республику прекратить препятствовать оплате транзита в Калининград.
Известия
13 июля Еврокомиссия сняла запрет на транзит товаров через Литву, однако с рядом условий, исключив доставку грузов автомобильными дорогами.
Lenta.ru
МИД РФ ранее призвал Литву к мерам для решения искусственных проблем с калининградским транзитом в свете ситуации с "Шяуляй банком".
РИА Новости

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В Калининграде заявили о найденном альтернативном Шяуляй банку механизме оплаты транзита
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В администрации Калининграда нашли альтернативу «Шяуляй банку» Литвы для оплаты транзита
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В Калининградской области нашли альтернативный вариант оплаты транзита грузов
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Найден альтернативный «Шяуляй-банку» механизм оплаты транзита в Калининград
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В Калининграде нашли альтернативу литовскому банку «Шауляй» для оплаты транзита
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В Калининграде нашли альтернативный механизм оплаты транзита Литве
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В Калининградской области нашли вариант оплаты транзита, альтернативный Шауляй банку
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