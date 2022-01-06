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В Казахстане начато расследование в отношении шести оптовых продавцов газа

Позднее Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана заявило, что в действиях крупнейших продавцов сжиженного газа зафиксировали признаки ценового сговора.
RT на русском
Сейчас в стране действует режим чрезвычайного положения.
Российская газета
Повышение цен на сжиженный газ вызвало волну протестов в Казахстане.
Национальная служба новостей
6 января стало известно, что правительство Казахстана ввело временное государственное регулирование на реализацию сжиженного нефтяного газа, бензина и дизеля.
RT на русском

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В Казахстане начали расследование в отношении шести газовых компаний
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