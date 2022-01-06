Депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») просит генеральную прокуратуру проверить высказывание главы московского фонда «Казахская диаспора» Полата Джамалова о миротворческой операции стран ОДКБ на предмет введения в заблуждение.
В первую очередь эксперты «РГ» отмечают, что в выигрышной ситуации оказываются те автомобилисты, которые заранее подготовили машину к зимней эксплуатации, в том числе и обработав проемы дверей и уплотнители силиконовой смазкой, а также личинки литолом, солидолом и т.д. Не нужно забывать обрабатывать и петли дверей, запорные механизмы, крышку капота, багажника и лючка бензобака.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласилась с высказыванием еврокомиссара по международным отношениям Жозепа Борреля, отметившего, что помощь ОДКБ правительству Казахстана "навевает воспоминания о ситуациях, которых стоит избегать".