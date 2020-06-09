Технологии
RuNews24.ru«ВКонтакте» научилась распознавать текст голосовых сообщений
В компании заявили, что новая функция распознавания текста голосовых сообщений доступна пока только части пользователей мобильного приложения. Однако в ближайшую неделю протестировать обновление смогут все желающие.
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Происшествия
Меру пресечения Ефремову 9 июня изберет Таганский суд
Меру пресечения актеру Михаилу Ефремову изберет Таганский суд Москвы. Это произойдет уже 9 июня 2020 года.
Московский Комсомолец 11:27
Экономика
Сбербанк рефинансировал кредиты населению на 1 трлн рублей
Сбербанк провел рефинансирование кредитов россиян на общую сумму около 1 трлн рублей.
Известия 08:38
Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
Путешествия
В Ростуризме рассчитывают на полноценный старт турсезона с 1 июля
Июнь уйдет на мягкий старт и на подготовку к началу полноценного курортного сезона с 1 июля, добавила Догузова.
Российская газета 07:47
Происшествия
Охлобыстин прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал Михаил Ефремов.
News.ru 10:15
Происшествия
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова
RT на русском 09:55
Футбол
«Рубин» объявил о подписании Меркулова
«Рубин» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника Михаила Меркулова.
Sport24.ru 08:51
Экономика
Все больше донских предпринимателей могут заплатить налоги позже
Для индивидуальных предпринимателей, которые должны заплатить налог на доходы физлиц до 15 июля, действует отсрочка до 15 октября.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 08:22
Общество
Вход на Елагин остров может стать платным — если Роспотребнадзор разрешит его открыть
Администрация Центрального парка культуры и отдыха имени С. М. Кирова может сделать платным вход на Елагин остров.
Фонтанка.Ру 11:27
Происшествия
Вынесен приговор участникам нападения на псковских десантников в Чечне
Кавказ Пост 09:58
Общество
Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»
Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru 10:57
Футбол
ЦСКА отложил планы по подписанию Вагнера Лава
ЦСКА отложил планы по подписанию контракта с нападающим Вагнером Лавом, сообщает РБК.
Евро-футбол.ру 10:07
Политика
В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»
В Германии допустили введение санкций против США из-за "СП-2" США против "Северного потока — 2" и Германия готовит ответные санкции.
Экспресс газета 01:07
Кино
Выходит новый скринлайф-сериал Семена Слепакова «Окаянные дни»
11 июня на видеоплатформе PREMIER состоится премьера нового сериала Семена Слепакова о жизни россиян в условиях самоизоляции .
Независимая газета вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Супруга Юдашкина показала исхудавшего мужа
Супруга известного модельера Валентина Юдашкина на днях разместила фотографию с мужем. На фото дизайнер сидит за накрытым столом.
Свободная Пресса 11:31
Игры
Разработчик ремейка S.T.A.L.K.E.R. показал, как выглядели бы дождь и гроза на движке UE4
Чемпионат вчера в 13:57
Футбол
В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
Политика
Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок
Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года.
Вести.Ru 07:57
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
Общество
Какие ограничения сохранятся в Москве после отмены режима самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене режима самоизоляции в столице с 9 июня. В прошлое уходит пропускная система.
Вечерняя Москва вчера в 09:07
Общество
Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
Общество
Скоро в Свердловской области заработают фитнес-центры
Фитнес-центры, спортивные залы, кафе, рестораны и магазины Свердловской области откроются в скором времени, если сохранится тенденция на снижение количества выявленных случаев коронавирусной инфекции, об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.
Вечерние Ведомости 09:18
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Общество
IBM отказалась разрабатывать технологии распознавания лиц
Американская технологическая компания IBM заявила об отказе от дальнейших разработок программного обеспечения для распознавания лиц.
Секрет фирмы 11:21
Происшествия
В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв
В сирийском городе Кобани на маршруте следования патруля российской военной полиции взорвалась самодельная бомба, сообщил Центр примирения.
РИА Новости 09:57
Армия и оружие
В Китае высоко оценили проведение испытаний «Арматы» в Сирии
Боевые испытания танка Т-14 в Сирии подарили "Армате" всемирную известность.
Российская газета 03:10