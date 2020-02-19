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Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаМобильное приложение «ВКонтакте» получило обновленный дизайн

Приложение социальной сети «ВКонтакте» получило обновленный дизайн и навигацию.
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«ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

Москва 2411:40

Дизайн мобильного приложения «ВКонтакте» обновили

Телеканал 360°08:51

В социальной сети «ВКонтакте» обновили дизайн мобильного приложения

Петербургский дневник07:24

«ВКонтакте» переделал мобильное приложение. Что нового и как обновить?

Российская газета07:54

«ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

ТАСС07:50

«ВКонтакте» в новом мобильном приложении показала «фундамент всей экосистемы»

DP.RU07:56

ВКонтакте полностью обновила дизайн мобильного приложения

The GEEK07:02
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